Міноборони просить не розповсюджувати неправдиву інформацію про деокупацію міст України

В оборонному відомстві уточнили, що сам факт фізичного входження підрозділів ЗСУ до населеного пункту ще не означає, що він перебуває під контролем України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала пост у Facebook, у якому попросила не поширювати в мережі інформацію про кожен населений пункт на тимчасово окупованій території, який нібито вже звільнили ЗСУ. За її словами, іноді ці відомості є недостовірними.

Маляр подякувала всім небайдужим, проте повідомила їм, що у Мінобороні самі впораються з психологічним тиском на ворога.

"Не треба писати про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він уже наш. На жаль, зараз у мережі поширюється багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності", — написала заступниця міністра.

Маляр зазначила, що серед так званих звільнених населених пунктів іноді зустрічаються ті, які лише частково перебувають під контролем української армії, і там поки що точаться бої. Крім того, серед них є й такі, звільнення яких ЗСУ не планує найближчими днями.

"Не споживайте неперевірену інформацію!" — закликає українських громадян Маляр.

У зв'язку з цим заступниця міністра уточнила, за якої умови можна говорити про звільнення того чи іншого населеного пункту.

"Коли можна говорити, що населений пункт наш? Коли населений пункт зачищений і правоохоронними органами вжито стабілізаційних заходів", — пояснила Маляр.

Також вона додала, що сам факт фізичного входження підрозділів ЗСУ до населеного пункту ще не означає, що він перебуває під контролем України. Як приклад Маляр навела Балаклію, до якої бійці ЗСУ увійшли кілька днів тому. Проте сьогодні вдалося встановити над містом повний контроль.

Щоб не користуватися недостовірною інформацією та "не стати жертвою порожніх надій", Маляр рекомендує читати офіційні джерела:

Верховного Головнокомандувача (Офіс президента);

Міністра оборони (Міністерство оборони України);

Головнокомандувача (ЗСУ, Генштаб).

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Міноборони на рік відклало указ про обов'язкове взяття жінок зі списку обов'язкових спеціальностей на військовий облік. Водночас у Верховній раді доопрацьовують законопроєкт про добровільне взяття жінок на військовий облік.