Українські військові звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів, — Зеленський (відео)

За словами президента, російські окупанти демонструють найкраще, що вміють, — показують спину.

Президент України Володимир Зеленський розповів про хід контрнаступу української армії. Наразі ЗСУ звільнили близько 2000 квадратних кілометрів. Про це повідомив президент у щоденному зверненні.

Український президент наголосив, що вся Донецька область буде вільна. Він наголосив, що всі силові структури працюють над поверненням миру до звільнених міст. При цьому президент привітав Дніпро та Лиман із Днем міста.

Також президент України провів позачергову Ставку верховного головнокомандувача.

"Рух наших воїнів на різних напрямках фронтах продовжується. На цей момент у межах активних дій із початку вересня звільнено близько 2000 квадратних кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, — показує спину. У результаті це непоганий вибір для них — тікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде", — заявив Зеленський.

Російські військові, які бояться повертатися в РФ, можуть здатися українським військовим. Президент гарантує ставлення до них згідно з Женевською конвенцією.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов повідомив про оточення російських десантників в Ізюмі. Бійці ЗСУ їх акуратно знищують. При цьому в Міноборони України закликали не поширювати інформацію про деокупацію українських міст. Вхід ЗСУ до населених пунктів ще не означає їх звільнення.