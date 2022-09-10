Котел закрився: російські десантники потрапили в оточення в Ізюмі, — Бутусов

За словами головного редактора "Цензор.НЕТ", підрозділи кількох дивізій ЗС РФ були кинуті командуванням, тому ЗСУ їх зараз активно знищують.

Російські підрозділи десантників потрапили в оточення в Ізюмі. Про це повідомляє головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у фейсбуці.

Стверджується, що підрозділи кількох дивізій Збройних сил РФ потрапили в оточення. Українські десантники з 80-ої Десантно-штурмової бригади знищують російських окупантів. На фото нижче зображено знищений російський танк Т-72Б3 на вулиці Ізюма.

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Зазначається, що ЗСУ акуратно знищують російських солдатів, щоб уникати втрат у своїх лавах. Проте всі ті, хто здається, потрапляють у полон для подальшого обміну спецслужбами.

"Путін і російські генерали кинули без допомоги в котлі та зливають залишки кадрових російських військових", — резюмував Бутусов.

Нагадаємо, командир батальйону "Свобода" Петро Кузик заявляв, що російські війська залишили центр Ізюма. Українські військові добивають їхні рештки на околицях міста.

Раніше стало відомо, що ЗСУ прорвалися до міської ради Куп'янська Харківської області. Бійці 92-ої ОМБР скинули російський триколор і встановили державний прапор України.