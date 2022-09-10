Котел захлопнулся: российские десантники попали в окружение в Изюме, – Бутусов

По словам главреда "Цензор.НЕТ", подразделения нескольких дивизий ВС РФ были брошены командованием, поэтому ВСУ их сейчас активно уничтожают.

Российские подразделения десантников попали в окружение в Изюме. Об этом сообщает главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Фейсбуке.

Утверждается, что подразделения нескольких дивизий Вооруженных сил РФ попали в окружение. Украинские десантники из 80-й Десантно-штурмовой бригады уничтожают российских оккупантов. На фотографии ниже изображен уничтоженный российский танк Т-72Б3 на улице Изюма.

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Отмечается, что ВСУ аккуратно уничтожают российских солдат, чтобы избегать потерь в своих рядах. Однако все те, кто сдается — попадают в плен для дальнейшего обмена спецслужбами.

"Путин и российские генералы бросили без подмоги в котле и сливают остатки кадровых российских военных", — резюмировал Бутусов.

Напомним, командир батальона "Свобода" Петр Кузик заявлял, что российские войска покинули центр Изюма. Украинские военные добивают их остатки на окраинах города.

Ранее стало известно, что ВСУ прорвались к городскому совету Купянска Харьковской области. Бойцы 92-й ОМБР сбросили российский триколор и установили государственный флаг Украины.