"Добивают на окраинах": украинские военные сообщили о бегстве ВС РФ из центра Изюма

Российские военкоры пишут о сдаче города Россией, но официально подтверждения от Минобороны Украины пока нет.

Бойцы из добровольческого объединения "Легион Свободы" сообщили о бегстве российских военных из центра города Изюм в Харьковской области. Об этом на своей странице в Facebook написал командир добровольческого батальона "Свобода" Петр Кузик.

По информации от военнослужащих, ВС РФ покидают Изюм, бросая технику. В настоящее время ни одного российского военнослужащего в центре города не осталось, а со стороны моста через реку Северский Донец прогремел сильный взрыв, вероятно, оккупанты взорвали его при отступлении.

Боец Национальной гвардии Украины и экс-депутат Изюмского горсовета Никита Каракай на своей странице в Facebook заявил, что ВСУ взяли Изюм и добивают российских военных на окраинах городах. По дороге украинские военные также освободили от оккупантов населенные пункты Капитоловку и Оскол в Изюмском районе. По мнению нацгвардейца, войска РФ оказались в ловушке на территории Украины.

"Орковские паблики пишут о том, что город Изюм сдан и якобы их колонны выходят в "ЛНР"!!! Некуда им отходить!!! Они в котле!!!", — прокомментировал военную ситуацию на Харьковском направлении Никита Каракай в Facebook.

Российские военкоры сообщают, что российские войска 10 сентября сдали Изюм. Колонны отходят в сторону Луганска, а украинские силы их обстреливают на дорогах.

Как пишет бывший главарь пророссийских боевиков Игорь Срелков-Гиркин в Telegram, информацию о бегстве ВС РФ из города подтвердил "целый ряд источников". По его мнению, поспешное отступление россиян приведет к большим потерям живой силы, боевой техники и снаряжения.

"Брошены окажутся все накопленные на месте запасы — то есть, после выхода из котла наши войска окажутся с острым дефицитом боеприпасов, ГСМ и всего необходимого, а значит — не смогут немедленно вступить в бой", — отметил он.

Ранее стало известно, что ВСУ прорвались к городскому совету Купянска Харьковской области. Бойцы 92-й ОМБР сбросили российский триколор и установили государственный флаг Украины.

Писали также, что ВСУ освободили около 2500 кв. км. в Харьковской области по оценкам Института изучения войны США. Разорвав наземные линии связи, украинские военные возьмут противника в котел.