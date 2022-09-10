ВСУ прорвались к городскому совету Купянска (фото и видео)

Военнослужащие сбросили российский триколор и подняли флаг Украины, а также знамя 92-й ОМБР. Официального подтверждения от Генштаба ВСУ пока нет.

Утром 10 сентября военнослужащие Вооруженных сил Украины добрались до городского совета города Купянск в Харьковской области. Свежие кадры опубликовал Телеграм-канал "UKR INFORM".

Бойцы ВСУ сбросили российский флаг на землю и продемонстрировали сине-желтый флаг 92-й отдельной механизированной бригады 1-го механизированного батальона возле фасада здания, которое действительно похоже на Купянский горсовет. Украинский флаг можно видеть также над главным входом.

[ + – ] Здание городского совета в Купянске Фото: Newsroom

Кроме того, украинские военные сфотографировались на крыше. Стоит отметить, что официального объявления о взятии Купянска Генштаб ВСУ пока не опубликовал.

[ + – ] Бойцы ВСУ на крыше здания в Купянске Фото: Укринформ

В Сети также опубликовали видео, якобы снятое в Купянске. На кадрах можно заметить нескольких военных, которые заняли позицию на крыше здания. Один из них снял окрестности города с высоты и заявил: "Купянск дождался".

На другом видео можно заметить боевую технику, которая быстро едет по дороге мимо автобусных остановок, выкрашенных российским триколором. Голос за кадром утверждает, что ВСУ "накрыли" российские подразделения, которые едва успели перебросить на передовую. На горизонте можно заметить большие столбы дыма.

9 сентября аналитики Института изучения войны из США заявили, что ВСУ могут освободить оккупированный Купянск в течение 72 часов. Они пришли к выводу, что город оказался уязвимым, несмотря на то, что является крупным логистическим узлом ВС РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило о переброске резерва на Харьковское направление для боев за Купянск. Войска сняли с другого направления на востоке Украины, где также ведутся активные боевые действия.