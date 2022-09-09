ВСУ могут освободить оккупированный Купянск в течение 72 часов, — ISW (фото)
Ключевый логистический узел ВС РФ оказался уязвивым для ударов украинской армии, а потеря Купянска помешает России поддерживать наступательные и оборонительные операции на Харьковском направлении.
Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления в ближайшие 72 часа могут освободить Купянск Харьковской области, который был оккупирован россиянами 27 февраля. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны ISW от 8 сентября.
Аналитики, анализируя контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении, отмечают, что подразделения ВСУ добились значительных успехов на этом участке фронта и уверенно продвигаются в направлении захваченного Купянска.
По данным ISW, по состоянию на 8 сентября украинская армия находится на позициях в 15 километрах от ключевого логистического узла ВС РФ. Аналитики предполагают, что из-за успешного контрнаступления российские войска оказались уязвимыми для ударов ВСУ, и в течение следующих 72 часов Купянск может быть освобожден.
"Потеря Купянска и других тыловых районов на критически важных узлах будет препятствовать усилиям России по поддержке наступательных и оборонительных операций, но не полностью перережет российские коммуникации с Изюмом", — продолжили американские эксперты в отчете и добавили, что скорое продвижение подразделений ВСУ на Харьковском направлении вызывает панику в рядах российских войск.
ISW в документе напоминает, что из-за контрнаступления украинской армии оккупационная администрация Купянска объявила об эвакуации женщин и детей из населенного пункта. Для возможного сдерживания штурма захватчики также проводят принудительную мобилизацию мужчин в Волчанске, который россияне на время активных боевых действий сделали "областным центром" захваченной части Харьковской области.
Стоит напомнить, что Генеральный штаб подтвердил успешное контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении. За последние 72 часа украинские военнослужащие продвинулись на 50 километров и освободили несколько населенных пунктов. Среди деоккупированных городов — Балаклея, которая была захвачена россиянами 3 марта.
Также сообщалось, что в оккупированном Купянске был уничтожен клуб "Пирамида", который российские войска могли переоборудовать под свой штаб.