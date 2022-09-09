ВСУ могут освободить оккупированный Купянск в течение 72 часов, — ISW (фото)

Ключевый логистический узел ВС РФ оказался уязвивым для ударов украинской армии, а потеря Купянска помешает России поддерживать наступательные и оборонительные операции на Харьковском направлении.

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления в ближайшие 72 часа могут освободить Купянск Харьковской области, который был оккупирован россиянами 27 февраля. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны ISW от 8 сентября.

Аналитики, анализируя контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении, отмечают, что подразделения ВСУ добились значительных успехов на этом участке фронта и уверенно продвигаются в направлении захваченного Купянска.

По данным ISW, по состоянию на 8 сентября украинская армия находится на позициях в 15 километрах от ключевого логистического узла ВС РФ. Аналитики предполагают, что из-за успешного контрнаступления российские войска оказались уязвимыми для ударов ВСУ, и в течение следующих 72 часов Купянск может быть освобожден.

"Потеря Купянска и других тыловых районов на критически важных узлах будет препятствовать усилиям России по поддержке наступательных и оборонительных операций, но не полностью перережет российские коммуникации с Изюмом", — продолжили американские эксперты в отчете и добавили, что скорое продвижение подразделений ВСУ на Харьковском направлении вызывает панику в рядах российских войск.

ISW в документе напоминает, что из-за контрнаступления украинской армии оккупационная администрация Купянска объявила об эвакуации женщин и детей из населенного пункта. Для возможного сдерживания штурма захватчики также проводят принудительную мобилизацию мужчин в Волчанске, который россияне на время активных боевых действий сделали "областным центром" захваченной части Харьковской области.

[ + – ] ВСУ могут освободить оккупированный Купянск в течение 72 часов

Стоит напомнить, что Генеральный штаб подтвердил успешное контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении. За последние 72 часа украинские военнослужащие продвинулись на 50 километров и освободили несколько населенных пунктов. Среди деоккупированных городов — Балаклея, которая была захвачена россиянами 3 марта.

Также сообщалось, что в оккупированном Купянске был уничтожен клуб "Пирамида", который российские войска могли переоборудовать под свой штаб.