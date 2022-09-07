В Купянске уничтожили клуб "Пирамида": СМИ пишут, что там прятались военные РФ (фото)

Замглавы Купянской военной администрации говорил о хорошей работе ВСУ по скоплениям захватчиков в городе. Российские военкоры писали о 6 ударах по Купянску из РСЗО Himars.

Вооруженные силы Украины уничтожили в Купянске Харьковской области здание бывшего клуба "Пирамида", в котором базировались российские оккупанты. Об этом сообщают харьковские Telegram-каналы.

Один из российских военных Telegram-каналов написал, что ночью 7 сентября "хорошо досталось Купянску".

Некоторые российские военкоры сообщали о 6 ударах по Купянску из РСЗО Himars. Оккупанты утверждают, что пострадали "социальные объекты" города.

Бои в Купянске — какие успехи у ВСУ

Замглавы Купянской районной военной администрации (РВА) Андрей Канашевич говорил, что ВСУ в последнее время неплохо поработали по скоплениям войск РФ в городе. Из-за этого захватчики усилили проверки местного населения.

Россияне с утра 7 сентября закрыли город на въезд и выезд, а также глушат интернет и связь, добавил замглавы РВА. В Боровском поселковом совете заявили о прекращении работы российского мобильного оператора "Миртелеком" из-за боевых действий в Купянске.

"Сим-карты "Миртелекома" начали продавать в помещении Укрпочты в Боровой. Но не успели люди воспользоваться этой мобильной связью, как она исчезла. Вместе с ней в части населенных пунктов общины исчезло и эфирное телевидение. Вероятно, это связано с обесточиванием в результате боевых действий башни мобильной связи в Купянске", — отметил поселковый совет.

Депутат Купянского горсовета Вадим Крохмаль призвал местных жителей готовить убежища, запасаться продовольствием и ждать деоккупации города.

[ + – ] Вадим Крохмаль призывает жителей Купянска запасаться продовольствием

"Держите заряженными пауэрбанки. ВСУ уже близко. Купянск всегда был и остается украинским городом", – заявил он.

Отметим, что украинские военные показывают успехи в Харьковской области — они перешли в наступление в Балаклее вернули под контроль Вербовку. Советник Офиса президента Алексей Арестович говорил о новой тактике ВСУ в регионе.

Тяжелые бои идут на севере Харьковской области, ВСУ пытаются отогнать оккупантов до границ Украины с Россией.

Мэр Купянска Геннадий Мацегора находится в городе, прокуратура Харьковской области подозревает его в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.