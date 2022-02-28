"Сдал" город оккупантам: мэру Купянска обьявили о подозрении в государственной измене

В результате сотрудничества главы Купянска с оккупантами город вышел из-под контроля украинской власти.

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины мэру Купянска Геннадию Мацегори. В Офисе генерального прокурора сообщили, что глава города сознательно пошел на контакт с российскими военными. Он предложил предоставить поддержку и материального обеспечения, когда они зашли в город 27 февраля. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора на канале в Telegram.

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В результате сотрудничества Геннадия Мацегори с оккупантами город вышел из-под контроля украинской власти. Мэр города был избран в 2020 году от партии "ОПЗЖ".

Установлено, что 27 февраля мэр Купянска обратился к командованию российской армии, которые незаконно расположились на территории города. Он предложил предоставить поддержку и материальное обеспечения во время нахождения российских военных на территории города. Сообщается, что Мацегори обеспечил российских оккупантов транспортом, жильем, горючим и едой на время их пребывания.

"Он действовал умышленно с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в интернете", — написали в Офисе генпрокурора.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении мэру Купянска Геннадию Мацегори по двум статьям Криминального кодекса Украины: ст. 111 ч. 1 — государственная измена и ст. 110 ч.2 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое есть представителем власти.

27 февраля Геннадий Мацегори в обращении заявил, что сам договорился с российской армией о передаче власти в городе. По его словам, вместе с ним была на переговорах начальница полиции города Наталия Шевченко. Мэр Купянска утверждает, что 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину, город покинули СБУ, прокуратура, военкомат и отряд территориальной обороны.

Напомним, 28 февраля также были задержаны мэр города Пивденное в Харьковской области Александра Брюханова, его заместитель сотрудники Национальной полиции. Всех их обвиняют в государственной измене.