Мэра города Пивденное задержали по подозрению в госизмене, — Харьковская ОГА

После спецоперации по задержанию подозреваемых глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в следующий раз в подобных случаях военные "будут расстреливать на месте".

В Харьковской области украинские военнослужащие провели спецоперацию по задержанию мэра города Пивденное Александра Брюханова, его заместителя и сотрудников Нацполиции. Их обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По его словам, в результате спецоперации задержали мэра Брюханова, его заместителя, начальника местного райотдела полиции и участкового инспектора по статье 111 (Государственная измена).

"Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет себе переговоры с врагом!" — написал Синегубов.

Он также сообщил, что данная спецоперация — проявление лояльности со стороны украинских военных, поскольку в дальнейшем в подобных случаях военные "расстреливать будут на месте". Эту информацию Синегубов донес главам районных государственных администраций и объединенных территориальных громад на селекторном совещании.