Мера міста Південне затримали за підозрою в держзраді, — Харківська ОДА

Після спецоперації із затримання підозрюваних голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що наступного разу в подібних випадках військові "розстрілюватимуть на місці".

У Харківській області українські військовослужбовці провели спецоперацію із затримання мера міста Південне Олександра Брюханова, його заступника та співробітників Нацполіції. Їх звинувачують у державній зраді. Про це повідомляє в Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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За його словами, внаслідок спецоперації затримали мера Брюханова, його заступника, начальника місцевого райвідділу поліції та дільничного інспектора за статтею 111 (Державна зрада).

"Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що в нас війна, і дозволяє собі переговори із ворогом!" — написав Синєгубов.

Він також повідомив, що ця спецоперація — прояв лояльності з боку українських військових, оскільки надалі в подібних випадках військові "розстрілюватимуть на місці". Цю інформацію Синєгубов доніс головам районних державних адміністрацій та об'єднаних територіальних громад на селекторній нараді.