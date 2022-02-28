"Здав" місто окупантам: меру Куп'янська оголошували про підозру в державній зраді

Внаслідок співпраці голови Куп'янська з окупантами місто вийшло з-під контролю української влади.

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру в державній зраді та зазіханні на територіальну цілісність України меру Куп'янська Геннадію Мацегорі. В Офісі генерального прокурора повідомили, що глава міста свідомо пішов на контакт із російськими військовими. Він запропонував надати підтримку та матеріальне забезпечення, коли вони зайшли до міста 27 лютого. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора на каналі Telegram.

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Внаслідок співпраці Геннадія Мацегорі з окупантами місто вийшло з-під контролю української влади. Мера міста обрали у 2020 році від партії "ОПЗЖ".

Встановлено, що 27 лютого мер Куп'янська звернувся до командування російської армії, яка незаконно розташувалася на території міста. Він запропонував надати підтримку та матеріальне забезпечення під час знаходження російських військових на території міста. Повідомляють, що Мацегорі забезпечив російських окупантів транспортом, житлом, пальним та їжею на час їхнього перебування.

"Він діяв навмисне з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті", — написали в Офісі генпрокурора.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру мера Куп'янська Геннадія Мацегорі за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 ч. 1 — державна зрада та ст. 110 ч. 2 — зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України особою, яка є представником влади.

27 лютого Геннадій Мацегорі у зверненні заявив, що сам домовився з російською армією про передачу влади в місті. За його словами, разом із ним була на переговорах начальниця поліції міста Наталія Шевченко. Мер Куп'янська стверджує, що 24 лютого, коли розпочалося російське вторгнення в Україну, місто залишили СБУ, прокуратура, військкомат та загін територіальної оборони.

Нагадаємо, 28 лютого також затримали мера міста Південне в Харківській області Олександра Брюханова, його заступника співробітниками Національної поліції. Усіх їх звинувачують у державній зраді.