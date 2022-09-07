Беда с российскими войсками: Арестович рассказал, что происходит в Харьковской области

По словам советника ОП, продвижение ВСУ в Харьковской области может вызвать большие проблемы у российской группировки в Изюме.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал события в Харьковской области. Так, распространяется слух о том, что ВСУ смогли отбить у оккупантов город Балаклея. Ситуация не позволяет ему назвать точный населенный пункт, хотя "все знают", о чем Арестович рассказал во время эфира на канале Фейгин LIVE.

"Пока генеральный штаб не сказал, мы тут информационную тишину делаем", — заявил советник ОП.

Он сказал, что будет просто рассуждать о "каком-то городе" в Харьковской области. По его словам, там случилась сильная беда с российскими солдатами.

"Беда такая приключились, что они очень сильно убежали на восток. Часть из них в плену имеет честь пить чай, а вторая часть уже никогда не попьет чай", — сказал он.

Арестович отметил, что российское командование будет пробовать восстановить положение и перебрасывать резервы. В "неназванном городе" находилось большое количество различных солдат, в том числе и так называемые "мобики" из "ЛДНР". ВСУ применили новую тактику, о которой пока говорить нельзя.

При этом, как отметил советник ОП, у российской группировки в городе Изюм могут начаться серьезные проблемы. Кроме того, с окраин "неназванного города" украинская армия артиллерией может доставать до Купянска, который был оккупирован еще 27 февраля.

[ + – ] Арестович о слухах об освобождении Балаклеи

Примечательно, что мєрия города Купянск впервые за пять месяцев вышла на связь. Так, в сообщении в Facebook она призвала местных жителей сделать запасы воды и еды, так как ВСУ "уже близко".

[ + – ] Сообщение мэрии Купянска

Ранее Фокус писал, что оккупанты заявили о продвижении ВСУ в Балаклее. В российских телеграм-каналах панические сообщения о ситуации в оккупированной Балаклее. Бойцы ВСУ намекают на хорошие новости по продвижению на фронте.

Как утверждается, Вербовка уже перешла под контроль украинских сил. Там же находится большой арсенал с боеприпасами. Бои якобы ведутся на окраинах Балаклеи.