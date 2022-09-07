Біда з російськими військами: Арестович розповів, що відбувається у Харківській області

За словами радника ВП, просування ЗСУ у Харківській області може викликати великі проблеми у російського угрупування в Ізюмі.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував події у Харківській області. Так, поширюється чутка про те, що ЗСУ змогли відбити в окупантів місто Балаклія. Ситуація не дозволяє йому назвати точний населений пункт, хоч "усі знають", про що Арестович розповів під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

"Поки генеральний штаб не сказав, ми тут інформаційну тишу робимо", — заявив радник ВП.

Він сказав, що просто розмірковуватиме про "якесь місто" в Харківській області. За його словами, там трапилося сильне лихо з російськими солдатами.

"Біда така сталася, що вони дуже сильно втекли на схід. Частина з них у полоні має честь пити чай, а друга частина вже ніколи не поп'є чай", — сказав він.

Арестович зазначив, що російське командування намагатиметься відновити становище та перекидати резерви. У "неназваному місті" перебувала велика кількість різних солдатів, зокрема так звані "мобіки" із "ЛДНР". ЗСУ застосували нову тактику, про яку поки що говорити не можна.

При цьому, як зазначив радник ОП, у російського угрупування в місті Ізюм можуть початися серйозні проблеми. Крім того, з околиць "неназваного міста" українська армія артилерією може діставати до Куп'янська, який було окуповано ще 27 лютого.

[ + – ] Арештович про чутки про звільнення Балаклії

Примітно, що мерія міста Куп'янськ уперше за п'ять місяців вийшла на зв'язок. Так, у повідомленні у Facebook вона закликала місцевих жителів зробити запаси води та їжі, оскільки ЗСУ "вже близько".

[ + – ] Повідомлення мерії Куп'янська

Раніше Фокус писав, що окупанти заявили про просування ЗСУ у Балаклії. У російських телеграм-каналах панічні повідомлення про ситуацію в окупованій Балаклії. Бійці ЗСУ натякають на добрі новини щодо просування на фронті.

Як стверджується, Вербівка вже перейшла під контроль українських сил. Там знаходиться великий арсенал з боєприпасами. Бої нібито точаться на околицях Балаклії.