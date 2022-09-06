Окупанти заявляють про просування ЗСУ в Балаклії: що відомо (фото)
У російських телеграм-каналах панічні повідомлення про ситуацію в окупованій Балаклії. Бійці ЗСУ натякають на хороші новини щодо просування на фронті.
Українські військові почали просування в районі Балаклії, що на Харківщині. Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Контрнаступ ЗСУ на Харківщині — що кажуть окупанти
У Харківській області бійці ЗСУ перейшли в наступ за напрямком Вербівка – Балаклея на північний захід від Ізюма. Як стверджується, Вербівка вже перейшла під контроль українських сил. Там розташований великий арсенал із боєприпасами. Бої нібито точаться на околицях Балаклії.
Як стверджують у російському пропагандистському каналі "Записки vетерана", у Балаклії пекло. Українські військові наступають, ведуться удари з великокаліберної артилерії та РСЗВ. ЗСУ закріпилися на околицях міста. Стверджується, що українські військові "пожвавилися протягом усього Харківського фронту". Окупанти підірвали міст, що веде в центр міста.
В іншому російському телеграм-каналі дивуються, як ЗСУ можуть іти в наступ, якщо щодня по області завдають ударів "Іскандери".
"Враховуючи той факт, що про концентрацію сил противника на цьому напрямку було відомо заздалегідь, а також початкові успіхи ЗСУ в наступі на Балаклію, хочеться запитати, куди на Харківщині завдавають ці щоденні удари "Іскандерами?" — дивуються у "Військовому інформаторі".
Багато телеграм-каналах РФ пишуть про те, що ситуація в Балаклії важка.
Контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямі: що кажуть українські бійці
Українські військові ще вдень 6 вересня повідомили про певний прорив. Наголошувалося, що йдеться не про південний напрямок, де офіційно заявили про проведення контрнаступних дій.
Один із бійців із ніком "Джевелін Байрактарович" написав, що з ранку додалося 10 км звільненої української землі. При цьому конкретне місце просування не вказується.
Також лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов публікував новину про просування ЗСУ, проте видалив її. Він написав, що розповість про гарні новини пізніше.
Водночас у місцевих пабліках підтверджують підрив моста, що веде в центр Балаклії. У "Типовій Балаклії/Новини" опублікували фотографію зруйнованого моста.
Офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ чи Міноборони України на момент написання новини не було.
Нагадаємо, у Луганській ОВА заявили про просування ЗСУ в Луганській області. За тиждень ворог втратив майже 400 військових і близько 100 одиниць техніки.
У відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ наступають на багатьох ділянках фронту, а не лише на Херсонщині. Україна прагне зламати хід війни з РФ.