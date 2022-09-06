Окупанти заявляють про просування ЗСУ в Балаклії: що відомо (фото)

У російських телеграм-каналах панічні повідомлення про ситуацію в окупованій Балаклії. Бійці ЗСУ натякають на хороші новини щодо просування на фронті.

Українські військові почали просування в районі Балаклії, що на Харківщині. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині — що кажуть окупанти

У Харківській області бійці ЗСУ перейшли в наступ за напрямком Вербівка – Балаклея на північний захід від Ізюма. Як стверджується, Вербівка вже перейшла під контроль українських сил. Там розташований великий арсенал із боєприпасами. Бої нібито точаться на околицях Балаклії.

[ + – ] Просування ЗСУ

Як стверджують у російському пропагандистському каналі "Записки vетерана", у Балаклії пекло. Українські військові наступають, ведуться удари з великокаліберної артилерії та РСЗВ. ЗСУ закріпилися на околицях міста. Стверджується, що українські військові "пожвавилися протягом усього Харківського фронту". Окупанти підірвали міст, що веде в центр міста.

В іншому російському телеграм-каналі дивуються, як ЗСУ можуть іти в наступ, якщо щодня по області завдають ударів "Іскандери".

"Враховуючи той факт, що про концентрацію сил противника на цьому напрямку було відомо заздалегідь, а також початкові успіхи ЗСУ в наступі на Балаклію, хочеться запитати, куди на Харківщині завдавають ці щоденні удари "Іскандерами?" — дивуються у "Військовому інформаторі".

Багато телеграм-каналах РФ пишуть про те, що ситуація в Балаклії важка.

[ + – ] Публікації про Балаклію

Контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямі: що кажуть українські бійці

Українські військові ще вдень 6 вересня повідомили про певний прорив. Наголошувалося, що йдеться не про південний напрямок, де офіційно заявили про проведення контрнаступних дій.

Один із бійців із ніком "Джевелін Байрактарович" написав, що з ранку додалося 10 км звільненої української землі. При цьому конкретне місце просування не вказується.

[ + – ] Публікація про просування ЗСУ

Також лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов публікував новину про просування ЗСУ, проте видалив її. Він написав, що розповість про гарні новини пізніше.

[ + – ] Філімонов про просування ЗСУ

Водночас у місцевих пабліках підтверджують підрив моста, що веде в центр Балаклії. У "Типовій Балаклії/Новини" опублікували фотографію зруйнованого моста.

[ + – ] Підірваний міст у Балаклії

Офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ чи Міноборони України на момент написання новини не було.

Нагадаємо, у Луганській ОВА заявили про просування ЗСУ в Луганській області. За тиждень ворог втратив майже 400 військових і близько 100 одиниць техніки.

У відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ наступають на багатьох ділянках фронту, а не лише на Херсонщині. Україна прагне зламати хід війни з РФ.