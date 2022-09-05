Не тільки Херсонська область: ЗСУ наступають на багатьох ділянках фронту, – Зеленський (відео)

ЗСУ намагаються переламати перебіг повномасштабної війни з Росією. За словами президента України, російські військові найближчим часом матимуть кілька сюрпризів.

Збройні сили України (ЗСУ) перейшли у контрнаступ не лише на Херсонщині. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

ЗСУ, на його думку, зараз намагаються переламати хід повномасштабної війни з Росією.

"Це дуже складна війна. Ми повернемо нашу територію. Завдання складне і залежить не тільки від нас, але я впевнений, що так і буде. Питання лише в часі", — заявив глава держави.

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На уточнювальне запитання журналіста Девіда Мьюїра, чому українські військові почали контрнаступ у Херсонській області саме зараз, Зеленський відповів: "Я не скажу, що це лише контрнаступ на Херсонщині. Є напрямки, множинні напрямки, якими треба рухатися вперед".

Верховний головнокомандувач не посвячував ведучого в деталі військових операцій.

"Я хочу, щоб противник отримав від нас кілька сюрпризів", — сказав президент України.

Херсон став першим великим українським містом, яке захопили російські окупанти у перші дні вторгнення. Контрнаступ у регіоні став одним із перших для українських військ, які раніше займали оборону.

Нагадаємо, що 4 вересня Зеленський розповів про звільнення від російських загарбників 2 населених пунктів на півдні. ЗСУ добре зуміли просунутися і на Донеччині.

ЗСУ підняли український прапор над звільненим селищем Високопілля Херсонської області. Пропагандисти у РФ приховують воєнні невдачі своєї країни та вигадують інформацію про нібито провали ЗСУ на Херсонському напрямку.

Аналітики Інституту вивчення війни попереджали про щоденну зміну характеру контрнаступу ЗСУ. Окупанти повинні залишитися без боєприпасів, пунктів командування та бойового духу.