РФ посилила пропаганду про контрнаступ ЗСУ, намагаючись приховати реальну ситуацію, — ISW

Штурмові дії, як зазначають аналітики, не можна успішно реалізувати за кілька днів, але реакція Кремля говорить про те, що країна-агресор навмисно перекручує ситуацію під Херсоном.

Російська влада та пропагандисти поширюють наративи про те, що контрнаступ українських Збройних сил у Херсонській області призведе до загибелі власне України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW від 2 вересня.

За даними аналітиків, Росія і підконтрольна їй окупаційна влада активно поширюють в інформпросторі наративи про ймовірний провал контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку.

ISW, аналізуючи заяви російських топчиновників, зазначають, що пропаганда Кремля намагається переконати своє суспільство в тому, що просування української армії на півдні лише завдає шкоди самому Києву. До того ж, влада України дала добро на проведення контрнаступу нібито для того, щоб "звітувати перед західними кураторами".

"Сергій Шойгу заявив, що президент України Володимир Зеленський спланував український контрнаступ у Херсонській області виключно для того, щоб створити у "західних кураторів" ілюзію, що українські сили можуть вести ефективний контрнаступ. "Заступник МВС ЛНР" Віталій Кисельов заявив, що участь українських сил у контрнаступі було колективним самогубством і спричинило великі втрати", — йдеться у звіті ISW.

Американські аналітики окремо зазначили заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що між українським лідером Володимиром Зеленським і військовослужбовцями назріває конфлікт, який у майбутньому призведе до "військового перевороту". Ба більше, за даними ISW, протягом 1-2 вересня активізувалися російські блогери, які також активно працюють в інформаційному просторі.

"Складні контрнаступи не можуть бути реалізовані відразу або за кілька днів, і російське уявлення про негайну невдачу України через відсутність постійних заяв Києва про територіальні завоювання є навмисним спотворенням реальності", — додали експерти, аналізуючи нещодавні заяви Кремля та його маріонеток.

Варто зазначити, що австрійський військовий експерт Том Купер спрогнозував успішний контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямі за умови, якщо в розпорядженні української армії буде приблизно 3 тисячі артилерійських систем.

Також повідомлялося, що ЗСУ ведуть активний контрнаступ у Херсонській області відразу на чотирьох напрямках фронту.