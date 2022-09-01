"Іноді краще мовчати": в ОП висміяли Лукашенка через фейк про конфлікт Зеленського з ЗСУ

Білоруський політик, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, підіграє Кремлю, стверджуючи про підготовку військового перевороту у Києві.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, розповсюджуючи вкид про конфлікт між українським лідером Володимиром Зеленським та військовим командуванням України, намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Таку думку в коментарі "НВ" озвучив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Зокрема, він вирішив прокоментувати заяву Олександра Лукашенка про конфлікт між Володимиром Зеленським та українськими військовослужбовцями, яку він зробив під час відкритого "історичного уроку" білоруським учням.

За словами Подоляка, через відсутність успіхів на полі бою спецслужби Росії та Білорусі намагатимуться дестабілізувати ситуацію в Україні, вкидаючи подібні фейки. Понад те, як зазначає радник голови ОП, українські Telegram-канали та блогери, відгукуючись на такі вкиди, стають учасниками "чужої постановочної гри".

"Іноді краще мовчати, ніж говорити. Але це точно не про пана Лукашенка... Сьогодні цей суб'єкт цілком виразно і детально розповів про справжнє підґрунтя одного дуже живучого фейку, який місяцями вже роз'їдає наше суспільство. Лукашенко зі знанням і в деталях виклав медійну історію про наявність... нібито потужного конфлікту між військовим та політичним керівництвом в Україні. І що цей конфлікт має забезпечити найближчим часом... якийсь переворот, оскільки військові втомилися від війни і не хочуть більше терпіти радикалізм президента Зеленського", — продовжив Подоляк і додав, що слова Лукашенка підтверджують, що фейкові вкиди про конфлікт Зеленського та військового командування походять саме з Росії.

Українські військовослужбовці за легендою президента Білорусі нібито стануть тією силою, яка погодиться виконати ультиматуми Кремля. Проте, як стверджує Подоляк, до реальності подібний сценарій не має жодного стосунку, а виступ Лукашенка говорить про те, що він обізнаний з просуванням інформаційної спецоперації Росії.

Зазначимо, що під час відкритого уроку Олександр Лукашенко похвалив Йосипа Сталіна та Лаврентія Берію за розробку ядерної зброї, яка нібито стримує країни Заходу від військової агресії проти Білорусі.

Виступаючи перед учнями, Олександр Лукашенко також продемонстрував "перший білоруський комп'ютер", 90% деталей для комплектування якого виготовлено за кордоном.