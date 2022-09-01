"Иногда лучше молчать": в ОП высмеяли Лукашенко из-за фейка о конфликте Зеленского с ВСУ

Белорусский политик, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, подыгрывает Кремлю, утверждая о подготовке военного переворота в Киеве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, распространяя вбросы о конфликте между украинским лидером Владимиром Зеленским и военным командованием Украины, пытается дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Такое мнение в комментарии изданию "Новое время" озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В частности, он решил прокомментировать заявление Александра Лукашенко о конфликте между Владимиром Зеленским и украинскими военнослужащими, которое он сделал в ходе открытого "исторического урока" белорусским ученикам.

По словам Подоляка, из-за отсутствия успехов на поле боя спецслужбы России и Беларуси будут пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине, вбрасывая подобные фейки. Более того, как отмечает советник главы ОП, украинские Telegram-каналы и блогеры, откликаясь на такие вбросы, становятся участниками "чужой постановочной игры".

"Иногда лучше молчать, чем говорить. Но это точно не про господина Лукашенко… Сегодня этот субъект вполне внятно и детально рассказал об истинной подоплеке одного очень живучего фейка, который месяцами уже разъедает наше общество. Лукашенко со знанием и в деталях изложил медийную историю о наличии… якобы мощного конфликта между военными и политическим руководством в Украине. И что этот конфликт должен обеспечить в самое ближайшее время… некий переворот, так как военные устали от войны и не хотят больше терпеть радикализм президента Зеленского", — продолжил Подоляк и добавил, что слова Лукашенко подтверждают, что фейковые вбросы о конфликте Зеленского и военного командования исходят именно из России.

Украинские военнослужащие, по легенде президента Беларуси, якобы станут той силой, которая согласится выполнить ультиматумы Кремля. Однако, как утверждает Подоляк, к реальности подобный сценарий не имеет никакого отношения, а выступление Лукашенко говорит о том, что он осведомлен о продвижении информационной спецсоперации России.

Отметим, что во время открытого урока Александр Лукашенко похвалил Иосифа Сталина и Лаврентия Берию за разработку ядерного оружия, которое якобы сдерживает страны Запада от военной агрессии против Беларуси.

Выступая перед учениками, Александр Лукашенко также продемонстрировал "первый белорусский компьютер", 90% комплектующих которого произведены за границей.