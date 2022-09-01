Выступая перед школьниками, белорусский президент также обвинил финансиста Джорджа Сороса в попытке себя подкупить в 90-х годах.

Ядерное оружие, которое было создано во времена Советского Союза, сдерживает страны Запада от оккупации Беларуси. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко во время "исторического урока", который он решил организовать для учеников.

Во время своего выступления перед школьниками глава государства упомянул 30-е года в Советском Союзе и признал, что "дыма без огня не бывает".

Лукашенко также отметил достижения Иосифа Сталина и Лаврентия Берии, среди которых президент назвал разработку ядерного оружия. В этом контексте президент заявил, что если бы Россия не обладала вооружением массового поражения — Беларусь уже была бы оккупирована.

"Мы сегодня существуем и еще крестовый поход оттуда не начался через Беларусь дальше не восток, еще и потому что этот Берия был. Который возглавил процесс создания ядерного оружия. Оружия, которое я вообще не приемлю, ненавижу, но которое, к нашему счастью, у нас есть и которое оружие сдерживания. Они (западные страны — ред.) давно бы нас уже перемололи и растоптали, если бы не боялись ответа — ядерного оружия", — продолжил Лукашенко, выступая перед учениками по случаю 1 сентября.

По словам белорусского президента, Запад считает его тоталитарным диктатором, поскольку он оказывается выполнять распоряжения "под диктовку". Лукашенко утверждает, что в начале 90-х годов первым в Беларусь приезжал американский инвестор и филантроп Джордж Сорос, который якобы пытался подкупить его деньгами.

"Я ему честно и искренне сказал: господин Сорос, вы больше к нам не приезжайте, я не буду проводить эту политику. И вот тогда я стал тоталитарным диктатором, тогда я стал ненавистным. И наша страна в том числе. За что? За то, что мы хотели писать сами свои учебники", — подчеркнул белорусский президент в ходе выступления.

Стоит отметить, что во время исторического урока Александр Лукашенко показал детям "первый белорусский компьютер", у которого 90% комплектующих — иностранного произвоства.

Также Фокус в своей статье называл главных друзей Владимира Путина и рассказывал, как Беларусь поддерживает Россию в полномасштабной войне с Украиной.