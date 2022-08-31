Друзья Путина. Кто поддерживает российского президента в войне против Украины

Число стран, открыто поддерживающих агрессию РФ в Украине, довольно мало. Но есть те, которые действуют скрытно. Фокус выяснил, какие причины вынуждают их "не гневить" Путина.

2 марта, спустя неделю после полномасштабного вторжения России в Украину, Генассамблея ООН собралась на заседание. Она проголосовала за резолюцию "Агрессия против Украины", осуждающую вторжение России в Украину и требующую от РФ немедленно вывести войска с украинской территории. Резолюцию поддержала 141 страна из 193 стран-членов ООН. Пять стран, в числе которых сама Россия, а также Белоруссия, Северная Корея, Эритрея и Сирия, проголосовали против, еще 35 воздержались. Тогда эксперты обращали внимание, что условный нейтралитет высказали Индия и Китай – мол, позитивный знак. Как оказалось шесть месяцев спустя — не совсем. Нью-Дели и Пекин ныне активно сотрудничают с Москвой, помогая ей избежать международной изоляции и экономического провала.

Очевидная поддержка: Беларусь и Северная Корея

О тесном союзе с РФ самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорит последние несколько лет. Но, как замечали эксперты, ранее его слова расходились с делами: Лукашенко до последнего пытался заигрывать с Западом, избегая создания военных баз РФ на своей территории, но после 24 февраля все-таки вышел на тропу войны.

"Мы — единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе (против Украины). Те, кто упрекает нас, вы что, не знали, что у нас самый тесный союз с РФ? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство — Союзное государство. Где в союзе два независимых народа. И что, они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил? Практически единая армия. Вы же все это знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в спецоперации определено мной давно", – в начале июля констатировал Лукашенко.

[ + – ] "Те, кто упрекает нас, вы что, не знали, что у нас самый тесный союз с РФ?" – спрашивает у оппонентов Александр Лукашенко Фото: Getty Images

Лукашенко признал: его режим стал соучастником российской агрессии против Украины, предоставив белорусскую территорию в качестве плацдарма для вторжения. Территория Беларуси использовалась для ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", там же базировалась российская авиация.

Эксперты говорят: подобные заявление – не что иное как свидетельство того, что Беларусь полностью зависит от России. Кремль оказывает Беларуси финансовую помощь, страны сблизились в военной сфере.

От России зависит и Сирия. В первую очередь, президент Башар Асад. Он лично и его режим обязан Путину за то, что в 2015 году Россия, введя войска в страну, спасла его от свержения. Да, для России Сирия стала возможностью вернутся в большую политику, в "клуб великих держав", попыткой заставить считаться с ней США, Турцию, Израиль. В некотором смысле Путину это удалось. После начала новой волны агрессии в Украине РФ решила пересмотреть свое участие в поддержке режима Асада – Россия выводит контингент из Сирии.

[ + – ] Сирия публично поддерживает Россию, одобряя проведение "специальной операции" и признавая "ЛДНР" Фото: Getty Images

"Путин одержим маниакальной идеей войны против Украины, готов пожертвовать Сирией и частичными достижениями там, ради продолжения войны против Украины, – говорит Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. – При этом скорее всего, Асадом придется пренебречь. В этих условиях сирийскому диктатору будет не к кому обратиться за помощью, кроме Ирана, который непременно воспользуется возможностью усилить конфронтацию с Западом и Израилем из-за Сирии. У Израиля же, в свою очередь, развязываются руки по нанесению ударов по иранским и сирийским военным объектам, а с Россией уже можно будет не вести себя так осторожно".

Эксперт уверен: Россия теряет в международной политике и влиянии еще больше, даже если сохранит свое частичное присутствие в Сирии.

Пока же Сирия публично продолжает поддерживать Россию, Асад одобряет проведение "специальной операции" и вслед за РФ признает "независимость" так называемых республик.

[ + – ] Северная Корея готова отправить рабочих на восстановление Донбасса, за что Москва будет платить промышленным оборудованием и пшеницей Фото: Скриншот

Открыто поддерживает Россию и Северная Корея. Она также признала "Л/ДНР". Санкции и международная изоляция обоих государств подталкивает их к более тесному сотрудничеству. И РФ, и КНДР считают себя жертвами санкций и ищут пути, как их обойти. Путин уже предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну "расширение" двусторонних отношений: мол, Россия и Северная Корея смогут усилить "безопасность и стабильность" на Корейском полуострове и во всем регионе Северо-Восточной Азии.

Ранее в Пхеньяне открыто заговорили об отправке рабочих на восстановление Донбасса, за что Москва будет платить промышленным оборудованием и пшеницей. Кроме того, кулуарно в России говорят о возможной военной помощи КНДР, в частности, о 100 тысячах добровольцев из Северной Кореи.

Условный нейтралитет: между Китаем и Индией

"У Китая нет такого понятия как "друзья в политике". Китай – это исключительно китайская позиция, и так было еще во времена Советского Союза. Китай как друг или враг – это очень условно для всех, эта не та страна, где можно легко поставить "черное или белое", – говорит Фокусу Анна Шелест, директор безопасных программ Совета внешней политики "Українська Призма".

Эксперты поясняют: уже завтра Китай и Россия могут стать стратегическими соперниками, но сегодня они партнеры. Более того, готовы развивать двусторонние отношения и "дружить" против всего мира вместе.

"Китай ведет скрытую пророссийскую политику. Ведет разговоры о нейтральности и необходимости разрешения военного конфликта дипломатическим путем, но по факту действует в интересах страны-агрессора. Китай скрыто стоит на стороне России, но очень осторожно", – уверен и Владимир Горбач, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины.

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Барабаны войны. Китай стремительно готовится к большой битве

Накануне полномасштабного вторжения президент РФ побывал в Китае, на открытии Олимпийских игр. Тогда Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, согласно которому две страны выступают против расширения НАТО. Китай фактически поддержал ультиматум Путина к НАТО, озвученный Москвой в декабре 2021 года: Китай, как и Россия, считает Альянс своим врагом. Китай, как и Россия, имеет претензии на территории, которые пытается вернуть "в родную гавань".

Эксперты отмечают, что накануне вторжения в Украину китайские дипломатические круги заняли негласную позицию: военно-агрессивная РФ отвечает интересам Китая – она отвлекает внимание от Пекина.

И Россия становится все более зависимой от Китая. В прошлом году товарооборот между Китаем и Россией значительно вырос, а сейчас Москва ищет возможность, как обойти санкции, введенные ЕС и США, поэтому предложений с ее стороны еще больше. Сегодня Китай – один из основных импортеров российской нефти. Вместе с Индией, которая также активизировала сотрудничество с РФ, китайцы скупают половину российского экспорта. Не только Китай, но и Индия может занять те ниши, которые освободили американские и европейские компании после введения санкций.

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Поэтому Россия сейчас стратегический партнер не только для Китая, но и для Индии. И хотя последняя публично воздержалась во время голосования резолюции, осуждающей РФ, складывается впечатление, что Нью-Дели негласно ее одобряет, отправляя в РФ в обмен на нефть контейнеры с чаем, кофе, рисом и морепродуктами. Кроме того, Индия – один из крупнейших в мире покупателей российского оружия.

Три причины, по которым Китай и Индия поддерживают РФ

Первая – экономическая, о чем уже было сказано.

Вторая – идеологическая, Китай стремится противостоять коллективному Западу. Индия не довольна тем, что США, которых она считает партнером, недостаточно решительны в поддержке Нью-Дели.

Третья – национальные интересы. Китай не хочет поражения РФ, как и Индия. Последняя надеется на поддержку России в конфликте с Китаем или хотя бы на нейтралитет (из-за спорного региона Аксай-Чин в Гималаях – он находится под контролем Китая). Если Индия не будет поддерживать Россию, а та — говорить с Китаем, Пекин может активизировать военные действия на границе.

Страны Африки: двойные стандарты

Из-за блокады украинских портов и роста цен на зерно, растительное масло, удобрения экономический удар почувствовали и страны Африки. Там жители жалуются на недостаток продуктов питания и выходят на протесты. Но несмотря на это, половина стран Африки публично не осуждает вторжение РФ в Украину, не присоединяется к санкциям и продолжает сотрудничать с Москвой. В том числе, открывая для России свои рынки после закрытия европейских.

[ + – ] Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Уганды Йовери Мусевени Фото: Getty Images [ + – ] Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп Фото: Getty Images

2 марта во время голосования за упомянутую резолюцию только 28 из 54 стран Африки осудили вторжение (напомним, Эритрея проголосовала против, 17 воздержались, 8 отсутствовали). 7 апреля, когда уже было известно о зверствах в Буче, за исключение России из Совета по правам человека проголосовали только восемь африканских стран, большинство голосовать не стали или отсутствовали, девять были против.

После голосований президент Уганды Йовери Мусевени сказал журналистам, что страны Африки хотят остаться в стороне и обвинил США в применении двойных стандартов, сославшись на их военное вмешательство в Ливии – оно привело к свержению ливийского лидера Муаммара Каддафи.

"Они (США) разрушили страну, распространяя терроризм за ее пределы. Это преступное и неприемлемое действие", – добавил Мусевени.

Такой результат можно объяснить историей отношений с Россией.

Во-первых, африканские страны считают Россию наследницей Советского Союза, который поставлял на континент оружие — и уверены, что Россия сейчас, в свою очередь, "обеспечивает безопасность" в некоторых точках. Например, после того как Франция сначала ввела войска, а потом покинула Мали (заходила, чтобы предотвратить захват страны боевиками Аль-Каиды), ее место заняли российские наемники из группы "Вагнера". Вагнеровцы присутствуют в Центральноафриканской Республике и воюют в Ливии на стороне повстанцев Халифы Хафтара.

Во-вторых, страны Африки видят в России борца с колонизаторами, которыми считают Запад XIX-XX веков.

Когда начался продовольственный кризис, глава Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл не запланировал визит в Украину, а поехал в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. По информации африканских медиа — просить Россию разблокировать зерно в украинских портах. При этом позицию Украины Салл публично не учитывал. После этой поездки в украинском МИДе сказали, что словам Путина "нельзя доверять" и "неприятно слышать, что Украина должна что-то делать, без осуждения России и призыва ее прекратить разрушительную войну". Эксперты говорят, что Украине сложно добиться понимания в Африке, ведь все зависит от экономических связей, которых между Украиной и странами континента гораздо меньше, чем у них же с РФ.

[ + – ] "Время империй прошло". Обращение президента Украины Владимира Зеленского к лидерам стран Африки

20 июня, выступая перед бюро ассамблеи Африканского Союза, Владимир Зеленский заявил: "Африка стала заложницей российской войны против Украины". В ответ президент Украины услышал, что африканские страны поддерживают идею "немедленного диалога" для "восстановления мира в регионе и глобальной стабильности".