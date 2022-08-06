Северная Корея предлагает РФ 100 тысяч "добровольцев" для войны в Украине, — росСМИ (видео)

В эфире одного из российских ток-шоу пропагандист Игорь Коротченко заявил, что военные из КНДР готовы прибыть для участия в боевых действиях против Украины.

Северная Корея предложила России направить 100 тысяч своих солдат для войны в Украине. Об этом заявил российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко в эфире пропагандистского канала "Россия-1".

Он заявил, что Пхеньян предлагает Москве "добровольцев".

"Вот появилась информация, что 100 тысяч северокорейских добровольцев готовы прибить для участия в боевых действиях против Украины", — сказал Коротченко.

По его словам, "правительства Л/ДНР" могут подписать соглашение с Пхеньяном о направлении "добровольцев" из Северной Кореи. Пропагандист также рассказал о "богатом опыте ведения контрбатарейной борьбы" среди северокорейских военных.

"Если Северная Корея выразит желание выполнить свой международный долг по борьбе с украинским фашизмом, мы должны позволить им", — добавил он.

Кроме того, Коротченко заявил, что строители из КНДР готовы приехать и вместе с российскими коллегами отстраивать разрушенные города на территории Украины.

"Северокорейские строители выносливые, неприхотливые, самое главное — мотивированы. Не надо нам стеснятся принимать вот эту руку, которую нам протягивает Ким Чен Ын", — сказал он.

Отметим, что в американском издании New York Post пишут, что якобы предложение КНДР оказать военную помощь России не удалось оперативно проверить.

Напомним, 13 июля Северная Корея заявила о признании независимости "Л/ДНР". КНДР стала третьей страной, которая входит в ООН и признала "республики". Глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин назвал эту новость "еще одной победой дипломатии".

19 июля посол РФ в Северной Корее заявил, что Пхеньян поможет восстановить "Л/ДНР". Россия утверждает, что восстанавливать Донбасс будут строители из КНДР так как страна якобы заинтересованна в оборудовании, которое выпускают в "ЛДНР".