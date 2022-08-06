Північна Корея пропонує РФ 100 тисяч "добровольців" для війни в Україні, — росЗМІ (відео)

В ефірі одного з російських токшоу пропагандист Ігор Коротченко заявив, що військові із КНДР готові прибути для участі у бойових діях проти України.

Північна Корея запропонувала Росії відправити 100 тисяч своїх солдатів для війни в Україні. Про це заявив російський журналіст та військовий експерт Ігор Коротченко в ефірі пропагандистського каналу "Росія-1".

Він заявив, що Пхеньян пропонує Москві "добровольців".

"Ось з'явилася інформація, що 100 тисяч північнокорейських добровольців готові прибути для участі у бойових діях проти України", — сказав Коротченко.

За його словами, "уряди "Л/ДНР" можуть підписати угоду з Пхеньяном про направлення "добровольців" із Північної Кореї. Пропагандист також розповів про "багатий досвід ведення контрбатарейної боротьби" серед північнокорейських військових.

"Якщо Північна Корея висловить бажання виконати свій міжнародний обов'язок боротьби з українським фашизмом, ми повинні дозволити їм", — додав він.

Крім того, Коротченко заявив, що будівельники з КНДР готові приїхати та разом із російськими колегами відбудовувати зруйновані міста на території України.

"Північнокорейські будівельники витривалі, невибагливі, найголовніше — мотивовані. Не треба нам соромитися приймати ось цю руку, яку нам простягає Кім Чен Ин", — сказав він.

Зазначимо, що в американському виданні New York Post пишуть, що нібито пропозицію КНДР надати військову допомогу Росії не вдалося оперативно перевірити.

Нагадаємо, 13 липня Північна Корея заявила про визнання незалежності "Л/ДНР". КНДР стала третьою країною, яка входить до ООН та визнала "республіки". Глава бойовиків "ДНР" Денис Пушилін назвав цю новину "ще однією перемогою дипломатії".

19 липня посол РФ у Північній Кореї заявив, що Пхеньян допоможе відновити "Л/ДНР". Росія стверджує, що відновлюватимуть Донбас будівельники з КНДР, оскільки країна нібито зацікавлена в устаткуванні, яке випускають у "Л/ДНР".