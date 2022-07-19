КНДР допоможе відновити "ЛДНР", — посол Росії у Північній Кореї

Росія стверджує, що відновлюватимуть Донбас будівельники з КНДР, оскільки країна нібито зацікавлена в устаткуванні, яке випускають в "ЛДНР".

Корейська Народно-Демократична Республіка нібито погодилася допомогти відновлювати руйнування на окупованих російськими військовими теренами Донецької і Луганської областей. Про це заявив посол Росії в КНДР Олександр Мацегора в інтерв'ю "Известиям".

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За його словами, Північна Корея надішле в невизнані "ЛНР" та "ДНР" своїх будівельників.

"Вони стануть дуже серйозною підмогою у вирішенні завдань відновлення зруйнованих соціальних, інфраструктурних і промислових об'єктів", — заявив Мацегора.

Російський дипломат похвалив будівельників тоталітарної Північної Кореї.

"Висококваліфіковані та працелюбні корейські будівельники, здатні працювати в найважчих умовах, можуть допомогти нам відновити наші соціальні, інфраструктурні та промислові об'єкти", — сказав Мацегора.

Так він прямо назвав захоплені підприємства та соціальну інфраструктуру Донецької та Луганської областей власністю Росії.

Він також розповів, що КНДР нібито вже експлуатує обладнання, випущене підприємствами на окупованому Донбасі.

"Тому корейські партнери дуже зацікавлені в запасних частинах та агрегатах, що виготовляються там, в оновленні своєї виробничої бази", — додав посол Росії в КНДР.

Чи є реакція України?

Станом на сьогодні українське МЗС не відреагувало на заяву посла Росії в КНДР.

Востаннє в Україні говорили про Північну Корею 14 липня. Тоді президент країни Володимир Зеленський прокоментував позицію Пхеньяну щодо незалежності ЛДНР. За його словами, визнання КНДР так званої незалежності ОРДЛО навіть не потребує реакції.

Нагадаємо, 13 липня Північна Корея заявила про визнання незалежності "Л/ДНР". КНДР стала третьою країною, яка входить до ООН і визнала "республіки". Глава бойовиків "ДНР" Денис Пушилін назвав цю новину "ще однією перемогою дипломатії".

Фокус також писав про те, що 29 червня Сирія вирішила визнати "ДНР" та "ЛНР". Сирійське МЗС назвало цей крок "втіленням волі та бажання встановити дружні стосунки".