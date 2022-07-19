КНДР поможет восстановить "ЛДНР", — посол России в Северной Корее

Россия утверждает, что восстанавливать Донбасс будут строители из КНДР так как страна якобы заинтересованна в оборудовании, которое выпускают в "ЛДНР".

Корейская Народно-Демократическая Республика якобы согласилась помочь восстанавливать разрушения на оккупированных российскими военными территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил посол России в КНДР Александр Мацегора в интервью "Известиям".

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По его словам, Северная Корея пришлет в непризнанные "ЛНР" и "ДНР" своих строителей.

"Они станут очень серьезным подспорьем в деле решения задач восстановления разрушенных социальных, инфраструктурных и промышленных объектов", — заявил Мацегора.

При этом российский дипломат похвалил строителей тоталитарной Северной Кореи.

"Высококвалифицированные и трудолюбивые корейские строители, способные работать в самых тяжелых условиях, могут помочь нам восстановить наши социальные, инфраструктурные и промышленные объекты", — сказал Мацегора.

Таким образом, он прямо назвал захваченные предприятия и социальную инфраструктуру Донецкой и Луганской областей собственность России.

Он также рассказал о том, что КНДР якобы уже эксплуатирует оборудование, выпущенное предприятиями на оккупированном Донбассе.

"Поэтому корейские партнеры весьма заинтересованы в изготавливаемых там запасных частях и агрегатах, в обновлении своей производственной базы", — добавил посол России в КНДР.

Есть ли реакция Украины?

По состоянию на сейчас украинский МИД не отреагировал на заявление посла России в КНДР.

В последний раз в Украине говорили о Северной Корее 14 июля. Тогда президент страны Владимир Зеленский прокомментировал позицию Пхеньяна относительно независимости "ЛДНР". По его словам, признание КНДР так называемой независимости ОРДЛО даже не нуждается в реакции.

Напомним, 13 июля Северная Корея заявила о признании независимости "Л/ДНР". КНДР стала третьей страной, которая входит в ООН и признала "республики". Глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин назвал эту новость "еще одной победой дипломатии".

Фокус также писал о том, что 29 июня Сирия решила признать "ДНР" и "ЛНР". Сирийский МИД назвал этот шаг "воплощением воли и желания установить дружеские отношения".