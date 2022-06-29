Сирия признала независимость "ЛДНР": будут ли открывать посольство

Сирийский МИД назвал этот шаг "воплощением воли и желания установить дружеские отношения". Благодаря признанию террористов, страна поставила себя на уровень с Абхазией и Южной Осетией.

Сирия решила признать независимость так называемых республик "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

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"Это воплощение общей воли и желания установить дружеские отношения во всех областях. Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет "ЛНР" и "ДНР". Сирийская сторона свяжется с обеими республиками по поводу договоренностей об укреплении взаимодействия и установлении дипломатических отношений", – заявили чиновники.

Министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад подчеркнул, что признание РФ независимости псевдореспублик – это "шаг на пути к защите мира, международного права, устава ООН и здоровых международных отношений".

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Сирия признала "Л/ДНР" – как к этому шли

О намерении Сирии признать "ДНР" в середине июня объявлял "глава республики", террорист Денис Пушилин. Главарь боевиков приехал с "делегацией" в Дамаск и говорил там об "одинаковом понимании общности пути народов Донбасса и Сирии в борьбе против недружественных США и других стран Запада".

Президент Сирии Башар Асад на этой встрече объявил об официальном старте процедуры признания "Л/ДНР".

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Об открытии сирийских "диппредставительств" в непризнанных республиках пока не сообщили.

Фокус ранее писал, что независимость "Л/ДНР" признали такие же непризнанные "республики" – Абхазия и Южная Осетия. Россия пошла на этот шаг 21 февраля, накануне начала полномасштабной войны с Украиной.

На внеочередном заседании Совбеза РФ, где обсуждали вопросы признания террористических "республик", глава МВД России Владимир Колокольцев призвал президента Путина признавать псевдореспублики в административных границах Луганской и Донецкой областей.

Отметим, что 14 июня в Госдуме заявили о том, что Сирия готова признать независимость "ДНР".