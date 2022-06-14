У Держдумі заявили про те, що Сирія готова визнати незалежність "ДНР"

Поки що з визнаних усім світом держав терористичні "республіки" визнала лише Росія. Так Кремль вирішив пояснити росіянам мотиви нападу на Україну.

Координатор групи зі зв'язків Державної думи РФ і парламенту Сирійської Арабської Республіки Дмитро Саблін заявив, що Сирія готова визнати незалежність так званої "Донецької народної республіки", повідомляє "Інтерфакс".

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"МЗС Сирійської арабської республіки рекомендуватиме визнати "ДНР", заявив сьогодні голова зовнішньополітичного відомства Фейсал Мікдад", — сказав Саблін.

За його словами, звернення ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна з проханням визнати незалежність підконтрольної Росії "республіки" в Дамаск привезла "міністерка закордонних справ ДНР" Наталія Никонорова.

Чи є реакція України?

На момент написання новини реакції від українських офіційних осіб на цю ініціативу не надійшло. Однак якщо справа дійде до документального закріплення Сирією позиції щодо "ДНР", напевно, українська дипломатія дасть жорстку відповідь, як це було у випадку з визнанням "республік" Росією. Наприклад, виступаючи в ООН, постпред України Сергій Кислиця зняв захисну маску та заявив, що у світі існує вірус, від якого зараз немає вакцини, — "вірус, який б'є по ООН, вірус, який розповсюджує Кремль".

Як Росія використала визнання "ЛДНР"

Наразі незалежність "ЛДНР" визнали лише такі ж невизнані "республіки" Абхазія та Південна Осетія, а також Росія, яка зробила це 21 лютого, напередодні початку повномасштабної війни з Україною.

На позачерговому засіданні Радбезу РФ, де обговорювали питання визнання терористичних "республік", глава МВС Росії Володимир Колокольцев закликав президента Путіна визнавати їх в адміністративних кордонах Луганської та Донецької областей.

Деяких членів Ради Безпеки це явно налякало, оскільки такий крок означав фактичне оголошення війни Україні, під контролем якої була значна частина Донбасу. Володимир Путін вирішив розділити відповідальність між усією владною верхівкою Росії, тому від кожного вимагав висловитися перед камерою. Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін був такий переляканий, що переплутав заготовлену відповідь, сказавши, що підтримує пропозицію про входження "ДНР" і "ЛНР" до складу Російської Федерації.

Представники країн-членів Ради безпеки ООН заявили, що Росія, визнаючи ЛДНР, порушує міжнародне право та зазіхає на територіальну цілісність України. Багато політиків розцінили цей крок як привід для повномасштабного вторгнення.