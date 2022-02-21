"Приєднати до Росії": Наришкін заплутався перед Путіним, говорячи про визнання "Л/ДНР" (відео)

Голова Служби зовнішньої розвідки не міг прямо відповісти на питання президента РФ, чи він визнає незалежність "ДНР" і "ЛНР" і в результаті заявив про приєднання терористичних організацій до Росії.

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Сергій Наришкін на позачерговому засіданні Радбезу РФ підтримав входження терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" до складу РФ. Захід транслювали на YouTube.

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Наришкін дуже невпевнено говорив про можливість визнання Росією незалежності ОРДЛО. Президент РФ Володимир Путін перебивав його та кілька разів уточнював, що саме він збирається підтримати.

Спочатку Наришкін стверджував, що Росія має "дати Заходу останній шанс" змусити Україну виконати Мінські угоди. В іншому випадку, за його твердженням, варто "ухвалити те рішення, про яке сьогодні йдеться". У відповідь Путін перепитав Наришкіна, що означає "інше".

[ + – ] Путін сказав Наришкіну говорити прямо

"Ви пропонуєте розпочати переговорний процес? Або визнавати суверенітет "республік". Говоріть прямо", — сказав йому Путін.

Наришкін відповів: "Я підтримаю пропозиції про визнання". Путін захотів уточнити: він "підтримає" у майбутньому чи вже "підтримав" визнання терористичних організацій.

"Підтримую пропозицію про входження "ДНР" і "ЛНР" до складу Російської Федерації", — сказав Наришкін.

Тоді Путін зазначив, що на засіданні це питання не обговорюють, а кажуть про визнання незалежності.

"Так, я підтримую пропозицію про визнання незалежності", — резюмував Наришкін.

Фокус уже писав, що 21 лютого голови "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили владу Росії визнати незалежність двох "утворень".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 21 січня говорив про напружену ситуацію в регіоні та передчасне обговорення визнання Росією незалежності "Л/ДНР".

21 лютого 2022 року Путін на позачерговому засіданні Радбезу РФ пообіцяв ухвалити остаточне рішення щодо визнання "ДНР" і "ЛНР".