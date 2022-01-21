"Ситуація напружена": у Путіна розкритикували пропозицію визнати "Л/ДНР"

Пєсков заявив, що депутатам Держдуми не варто "заробляти політичні очки на такій тонкій матерії".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи проєкт звернення Держдуми до глави держави Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР", заявив, що ситуація наразі занадто напружена і робити кроки, які можуть її посилити, не варто. Представника російського лідера процитував телеграм-канал журналістського пулу Кремля "Пул N3".

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Пєсков зазначив, що проєкт звернення ще не ухвалений і має пройти розгляд у Держдумі, перш ніж Кремль зможе якось відреагувати на цю ініціативу. У той же час прессекретар президента РФ зазначив, що ситуація "настільки напружена, настільки чутлива" і наразі "дуже важливо уникати якихось кроків, які можуть спровокувати посилення цієї напруженості".

Також представник Кремля заявив, що авторам цього проєкту не варто намагатися "заробляти політичні очки на такій тонкій матерії, про яку ми говоримо".

[ + – ] Заява Пєскова

Нагадаємо, 19 січня партія КПРФ зареєструвала в Держдумі проєкт звернення до Путіна з проханням визнати незалежність окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей. Тоді Пєсков повідомив, що у Кремлі не знають про ініціативу депутатів.

21 січня спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що наступного тижня в парламенті пройдуть консультації на рівні глав фракцій щодо звернення. При цьому політик додав, що російській владі необхідно шукати "рішення щодо організації безпеки наших громадян та співвітчизників у "ДНР" та "ЛНР".

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський у грудні заявив, що РФ роздає свої паспорти жителям непідконтрольних територій Донбасу з метою створити привід для вторгнення під видом "захисту російських громадян".