У Путіна відповіли на ініціативу Держдуми визнати "Л/ДНР"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не знає про звернення. При цьому депутати самої Держдуми стверджують — цей крок означає вихід із мінських угод.

Спікер російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що у Кремлі не знають про прохання депутатів Держдуми визнати "Л/ДНР". Про це повідомляють РІА Новини.

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"Не знаємо (про проєкт звернення)", — заявив Пєсков.

Зі свого боку перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках із співвітчизниками Костянтин Затулін назвав головну перешкоду для визнання ОРДЛО незалежними державами — це мінські угоди. За його словами, підпис під домовленостями довіреними особами РФ йде урозріз із цією ініціативою.

"Чисто людські співчуття, заходи підтримки і все інше ми здійснюємо і повинні здійснювати, але офіційне визнання на державному рівні означає вихід з мінських угод, і саме це є причиною, чому досі такого визнання не було", — підсумував російський політик.

Однак він не заперечує, що Росія розглядатиме це питання надалі.

"Не впевнений, що зараз цей крок може бути здійснений без шкоди для інтересів РФ — стратегічних і довгострокових", — заявив Затулін.

Раніше повідомлялося, що депутати російської Держдуми від комуністичної партії запропонували звернутися до президента РФ Володимира Путіна із проханням визнати окуповані частини Донбасу незалежними державами.

Водночас лідер ДНР Денис Пушилін заявляв, що всі жителі ОРДЛО отримають російське громадянство.