Усі жителі самопроголошеної "ДНР" отримають російське громадянство, — Пушилін

"Кількість (тих, що отримали паспорти) перевалила за 350 тисяч, але отримають всі, я впевнений", — заявив лідер "ДНР".

Лідер так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін заявив, що всі жителі непідконтрольних Україні територій отримають російське громадянство. Про це стало відомо під час зустрічі Пушиліна з журналістами у Москві.

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"Кількість (тих, що отримали паспорти) перевалила за 350 тисяч, але отримають всі, я впевнений", — сказав Пушилін.

Нагадаємо, в указі президента Росії Володимира Путіна "Про визначення з гуманітарною метою категорії осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку" від 2019 року йдеться про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Відповідно до тексту документа, термін набуття громадянства не повинен перевищувати більше трьох місяців. За словами Путіна, на цей крок він пішов виключно "з гуманітарних міркувань".

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що указ Путіна фактично закріплює за Росією становище держави-окупанта. Водночас Зеленський вважає, що ті українці, які проживають на окупованих територіях, можуть отримати російський паспорт у разі, якщо цього вимагатиме забезпечення їхньої безпеки.

За словами голови представництва міжнародної гуманітарної організації Geneva Call в Україні Варвари Пахоменко, на окупованих територіях проживає близько 2,5 млн. українців, які потенційно можуть отримати російські паспорти.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав, що тим українцям, які брали участь у виборах до Держдуми цієї осені, краще виїхати до Росії. За його словами, кожен випадок участі у виборах потрібно розслідувати окремо, щоб з'ясувати, чи стала людина "жертвою обставин" чи ні.