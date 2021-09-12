Зеленський вважає, що жителі ОРДЛО і Криму можуть отримувати паспорти РФ та голосувати на "виборах"

На подібні заходи, запевняють у президента, люди можуть піти заради відчуття безпеки. А після деокупації громадянам пропонують "дістати з матрацу" українські паспорти.

Україна буде розцінювати результати виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму і ОРДЛО юридично нікчемними. Про це заявив прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров.

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За його словами, люди на окупованих Росією територіях можуть брати участь у виборах до Держдуми РФ за умови, якщо "їм треба показати якусь залученість демонстративно, щоб убезпечити себе".

Однак, як зазначив прес-секретар президента, на міжнародному та юридичному рівнях результати виборів в Криму і ОРДЛО не мають ніякого значення.

Сергій Никифоров зазначив, що у президента Володимира Зеленського наступна позиція — жителі непідконтрольних Україні територій можуть йти на голосування заради своєї безпеки.

"Він (Володимир Зеленський — ред.) говорить, що якщо для відчуття безпеки, для того, щоб вирішувати якісь побутові питання, для того, щоб відчувати себе нормально, жителю окупованій території треба отримати російський паспорт — нехай він його отримує. Якщо треба, щоб він проголосував — нехай голосує", — продовжив прес-секретар глави держави.

Підсумовуючи, Сергій Нікіфоров додав, що після деокупації громадяни повернуть собі українські паспорти — "просто дістануть з-під матраців або де вони їх там ховають".

Тайм-код у відео з 3:07.

[ + – ] Сергій Нікіфоров про паспорти РФ і вибори в ОРДЛО

Раніше Фокус в своїй статті розбирався, навіщо жителям ОРДЛО дозволили голосувати на російських виборах.

Також Фокус розповідав, що Рада хоче позбавляти українського громадянства за отримання паспорта РФ. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, за яким людей, що добровільно отримали паспорт Російської Федерації, будуть автоматично позбавлятися українського громадянства.