"Один народ". Навіщо жителям ОРДЛО дозволили голосувати на російських виборах

Російська ЦВК дозволила жителям тимчасово окупованого Донбасу, які отримав російські паспорти, восени брати участь в електронному голосуванні на виборах до Держдуми.

Цей процес має показати міжнародній спільноті, що жителі непідконтрольних Україні територій не тільки мають російські паспорти, а й беруть активну участь у політичному житті Росії. Щоб ще раз підтвердити концепцію недавньої статті Володимира Путіна про "один народ".

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"Гуманітарка" від Росії

Паспортизація окупованого Донбасу почалася в квітні 2019 року, після того, як президент Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства РФ для жителів Донецької і Луганської областей України. За два роки паспорти РФ, за різними даними, отримали понад півмільйона людей.

Офіційний Київ неодноразово засуджував дії російської влади, називав паспортизацію Донбасу порушенням Мінських угод, суть яких у відновленні суверенітету України і мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій, і закликав міжнародну громадськість посилити санкції відносно РФ. "Російська сторона продовжує закріплювати результати своєї окупації, затягує контрольовані нею українські території у свій політичний, економічний, електоральний, соціальний і культурний простір", — зазначали в МЗС. А секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Путін "роздає" паспорти в ОРДЛО, щоб восени на виборах в Держдуму отримати додаткові півмільйона голосів від новоспечених громадян Росії.

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У РФ всі звинувачення вважають безпідставними. Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак називав паспортизацію окупованого Донбасу "гуманітарною допомогою" від Росії, яка не означає включення так званих "ДНР" і "ЛНР" до складу РФ. "Наші дії ні в чому не суперечать існуючим міжнародно-правовим нормам і практикам інших держав", — говорив Козак в інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale. Як тільки ситуація на Донбасі врегулюється, необхідність у такій допомозі зникне.

[ + – ] Паспортизація окупованого Донбасу почалася у квітні 2019 року Фото: dnews.dn.ua

При цьому спробу інтегрувати українців у внутрішній політичний контекст РФ російська влада вже робила минулого літа, коли жителів ОРДЛО з російськими паспортами возили на рейсових автобусах в Ростовську область голосувати за "путінські" поправки до Конституції. Але вона була не дуже масштабною.

У липні 2021 року російська ЦВК оголосила, що восени жителі ОРДЛО, які отримали російський паспорт, зможуть брати участь в електронному голосуванні на виборах до Держдуми. Тобто включитися в соціально-правовий порядок РФ, залишаючись при цьому українськими громадянами, оскільки багато жителів окупованих Донецької і Луганської областей зберегли українські паспорти і продовжили отримувати українські пенсії та допомоги.

У примусовому порядку

"Якби на території окупованого Донбасі росіяни відкрили виборчі дільниці, це було б порушенням міжнародних норм. А так вони можуть проводити електронне голосування за участю російських громадян", — говорить Фокусу Сергій Гармаш, член української делегації ТКГ по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Щоб онлайн-голосування відбулося, в ОРДЛО проводять масову кампанію з оформлення страхових номерів індивідуального особового рахунку (СНІЛС), який необхідний для реєстрації на порталі держпослуг. Також для літніх жителів, яким важко самостійно впоратися з онлайн-форматом виборів, на території окупованого Донбасу можуть відкрити оффлайн центри з комп'ютерами, де виборцям допоможуть проголосувати.

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Говорити про те, що в ОРДЛО є можливість не брати участь в російському голосуванні, не доводиться. У травні 2021 року Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звертала увагу на те, що паспортизація на окупованій українській території проходить в примусовому порядку: якщо не хочеш приймати російське громадянство — звільняєшся. Такий принцип стосувався держслужбовців, вчителів, лікарів. Швидше за все таким же чином в ОРДЛО будуть діяти на виборах до Держдуми цієї осені.

При цьому півмільйона голосів жителів Донбасу вплинути на результат голосування в РФ навряд можуть, кажуть експерти. За даними ЦВК РФ, в січні 2021 року в Росії і за її межами зареєстровано 110 млн виборців.

"500 тисяч голосів Донбасу — це два депутати Держдуми", — говорить Фокусу Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього. Крім того, вибори в Росії — це найчастіше профанація з незліченними порушеннями і фальсифікаціями під час голосувань, у вигляді вкидань бюлетенів, технології "каруселі", примусової участі виборців у виборах під страхом звільнення і голосування в обов'язковому порядку за конкретну партію і конкретного президента. Тому головне завдання Росії не у тому, щоб серйозно вплинути на результат виборів, включаючи виборців з ОРДЛО, а у тому, щоб продемонструвати зокрема і міжнародній спільноті, що окупований Донбас з жителями, які отримали паспорти РФ, бере участь в політичному житті Росії і лояльний до чинної влади.

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"Росії необхідно, щоб люди, незалежно від того, як розвиватиметься ситуація на Донбасі, відчували себе громадянами Росії, — зазначає Тишкевич. Це демонстрація жителям окупованих територій, що Росія від них не відмовляється, і за рахунок цього підвищується лояльність, яка корисна перед можливими переговорами по Донбасу з США і Європою без України.

"Путіну потрібен прецедент, аналогічний кримському, коли частина півострова вважала себе "російськими" та ідентифікувала з РФ, а не з Україною, хоча носила український паспорт. Зараз все простіше. Є російський паспорт в кишені — це Росії і треба", — продовжує експерт .

[ + – ] "Путіну потрібен прецедент, аналогічний кримському, коли частина півострова вважала себе "російськими" та ідентифікувала з РФ, а не з Україною" Фото: Getty Images

За словами Сергія Гармаша, у російській провладній партії "Єдина Росія" є домовленість з союзом добровольців Донбасу, щоб ті радикалізували риторику щодо України.

"Це збігається з установкою Путіна, яку він виклав у своїй статті про історичну єдність російського й українського народів, відповідно йому вигідно актуалізувати цю тему в суспільній свідомості росіян. І це пов'язане з його більш радикальною політикою щодо України і Донбасу, зокрема, яку ми побачимо до закінчення його президентського терміну у 2024 році" — зазначає Гармаш.

Документувати процес

Після того, як стало відомо, що українці зможуть брати участь в голосуванні на виборах до Держдуми РФ, МЗС України закликав міжнародну спільноту не визнавати результати майбутніх виборів на окупованій території України та посилити політико-дипломатичний тиск на РФ.

За словами експертів, зараз все, що може зробити офіційний Київ — піднімати питання про легітимність російської влади після виборів і не виконання Мінських угод. Тому що видача паспортів на окупованій території суперечить якщо не букві, то духу, цілі Мінських угод, в основі яких відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

"Впливати можуть ті, у кого є ресурс. Ми можемо впливати дипломатично, заявляючи про це, піднімаючи питання на всіх рівнів. Більше ніяк. У нас немає необхідного ресурсу. Ми можемо розірвати дипломатичні відносини з РФ, але для цього потрібна політична воля, я не впевнений, що її вистачить нашому нинішньому керівництву, щоб зайти настільки далеко, — каже Гармаш.

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Друге, що може зробити Україна, крім політичних заяв, — відстежувати, як буде організоване голосування в ОРДЛО. Росія офіційно дотримується позиції, що Донбас це Україна, відповідно, вибори в законодавчий орган іншої держави повинні організовуватися або при консульських установах, або з їх участю.

"Для України головне — документувати всі порушення. Тому що я дуже сумніваюся, що консул РФ в Києві поїде в Донецьк або Луганськ організовувати вибори. Це порушення міжнародного права. Ми не знаємо, яким чином йтиме торг по поверненню Донбасу. Але всі документи можуть стати в нагоді", — говорить Тишкевич.

Якщо в Україні візьмуть правосуддя перехідного періоду, в певний момент доведеться вирішувати, що робити з людьми, у яких подвійне громадянство, з тими, у кого немає паспорта взагалі або тими, у кого є паспорт ОРДЛО, отриманий під окупацією. Що робити з тими, хто брали участь в організації виборів іноземної держави. Для цього знадобиться документально зафіксована інформація. Поки це — домашнє завдання для України, резюмують експерти.