"Один народ". Зачем жителям ОРДЛО разрешили голосовать на российских выборах

Российский ЦИК разрешил жителям временно оккупированного Донбасса, получившим российские паспорта, осенью участвовать в электронном голосовании на выборах в Госдуму.

Этот процесс призван показать международному сообществу, что жители неподконтрольных Украине территорий не только имеют российские паспорта, но и активно участвуют в политической жизни России. Чтобы еще раз подтвердить концепцию недавней статьи Владимира Путина про "один народ".

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"Гуманитарка" от России

Паспортизация оккупированного Донбасса началась в апреле 2019 года, после того, как президент Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. За два года паспорта РФ, по разным данным, получили более полумиллиона человек.

Официальный Киев не единожды осуждал действия российских властей, называл паспортизацию Донбасса нарушением Минских соглашений, суть которых в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий, и призывал международную общественность усилить санкции в отношении РФ. "Российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство", — отмечали в МИД. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Путин "раздает" паспорта в ОРДЛО, чтобы осенью на выборах в Госдуму получить дополнительные полмиллиона голосов от новоиспеченных граждан России.

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В РФ все обвинения считают безосновательными. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак называл паспортизацию оккупированного Донбасса "гуманитарной помощью" от России, которая не означает включения так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав РФ. "Наши действия ни в чем не противоречат существующим международно-правовым нормам и практике других государств", — говорил Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale. Как только ситуация на Донбассе урегулируется, необходимость в такой помощи исчезнет.

[ + – ] Паспортизация оккупированного Донбасса началась в апреле 2019 года Фото: dnews.dn.ua

При этом попытку интегрировать украинцев во внутренний политический контекст РФ российские власти уже предпринимали прошлым летом, когда жителей ОРДЛО с российскими паспортами возили на рейсовых автобусах в Ростовскую область голосовать за "путинские" поправки к Конституции. Но она была не слишком масштабной.

В июле 2021 года российский ЦИК объявил, что осенью жители ОРДЛО, получившие российский паспорт, смогут участвовать в электронном голосовании на выборах в Госдуму. То есть включиться в социально-правовую повестку РФ, оставаясь при этом украинскими гражданами, так как многие жители оккупированных Донецкой и Луганской областей сохранили украинские паспорта и продолжили получать украинские пенсии и пособия.

В принудительном порядке

"Если бы на территории оккупированного Донбассе россияне открыли избирательные участки, это было бы нарушением международных норм. А так они могут проводить электронное голосование с участием российских граждан", — говорит Фокусу Сергей Гармаш, член украинской делегации ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе. Чтобы онлайн- голосование состоялось, в ОРДЛО проводят массовую кампанию по оформлению страховых номеров индивидуального лицевого счета (СНИЛС), который необходим для регистрации на портале Госуслуг. Также для пожилых жителей, которым трудно самостоятельно справиться с онлайн-форматом выборов, на территории оккупированного Донбасса могут открыть оффлайн центры с компьютерами, где избирателям помогут проголосовать.

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Говорить о том, что в ОРДЛО есть возможность не участвовать в российском голосовании, не приходится. В мае 2021 года Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обращала внимание на то, что паспортизация на оккупированной украинской территории проходит в принудительном порядке: если не хочешь принимать российское гражданство — увольняешься. Такой принцип касался госслужащих, учителей, врачей. Скорее всего таким же образом в ОРДЛО будут действовать на выборах в Госдуму этой осенью.

При этом полмиллиона голосов жителей Донбасса повлиять на исход голосования в РФ едва ли могут, говорят эксперты. По данным ЦИК РФ, в январе 2021 года в России и за ее пределами зарегистрировано 110 млн избирателей.

"500 тысяч голосов Донбасса — это два депутата Госдумы", — говорит Фокусу Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Кроме того, выборы в России — это зачастую профанация с бесчисленными нарушениями и фальсификациями во время голосований, в виде вбросов бюллетеней, технологии "карусели", принудительного участия избирателей в выборах под страхом увольнения и голосование в обязательном порядке за конкретную партию и конкретного президента. Поэтому главная задача России не в том, чтобы серьезно повлиять на результат выборов, включая избирателей из ОРДЛО, а в том, чтобы продемонстрировать в том числе и международному сообществу, что оккупированный Донбасс с жителями, получившими паспорта РФ, участвует в политической жизни России и лоялен действующей власти.

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"России необходимо, чтобы люди, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация на Донбассе, чувствовали себя гражданами России, — отмечает Тышкевич. Это демонстрация жителям оккупированных территорий, что Россия от них не отказывается, и за счет этого повышается лояльность, которая полезна перед возможными переговорами по Донбассу с США и Европой без Украины.

"Путину нужен прецедент, аналогичный крымскому, когда часть полуострова считала себя "русскими" и идентифицировала с РФ, а не с Украиной, хотя носила украинский паспорт. Сейчас все проще. Есть российский паспорт в кармане — это России и надо", — продолжает эксперт.

[ + – ] "Путину нужен прецедент, аналогичный крымскому, когда часть полуострова считала себя "русскими" и идентифицировала с РФ, а не с Украиной" Фото: Getty Images

По словам Сергея Гармаша, у российской провластной партии "Единая Россия" есть договоренность с союзом добровольцев Донбасса, чтобы те радикализировали риторику в отношении Украины.

"Это совпадает с установкой Путина, которую он изложил в своей статье об историческом единстве русского и украинского народов, соответственно ему выгодно актуализировать эту тему в общественном сознании россиян. И это связано с его более радикальной политикой относительно Украины и Донбасса, в частности, которую мы увидим до окончания его президентского срока в 2024 году" — отмечает Гармаш.

Документировать процесс

После того, как стало известно, что украинцы смогут участвовать в голосовании на выборах в Госдуму РФ, МИД Украины призвал международное сообщество не признавать результаты будущих выборов на оккупированной территории Украины и усилить политико-дипломатическое давление на РФ.

По словам экспертов, сейчас все, что может сделать официальный Киев — поднимать вопрос о легитимности российской власти после выборов и не выполнении Минских соглашений. Потому что выдача паспортов на оккупированной территории противоречит если не букве, то духу, цели Минских соглашений, в основе которых восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Влиять могут те, у кого есть ресурс. Мы можем влиять дипломатически, заявляя об этом, поднимая вопрос на всех уровней. Больше никак. У нас нет необходимого ресурса. Мы можем разорвать дипломатические отношения с РФ, но для этого нужна политическая воля, я не уверен, что ее хватит нашему нынешнему руководству, чтобы зайти настолько далеко, — говорит Гармаш.

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Второе, что может сделать Украина, кроме политических заявлений, — отслеживать, как будет организовано голосование в ОРДЛО. Россия официально придерживается позиции, что Донбасс это Украина, соответственно, выборы в законодательный орган другого государства должны организовываться либо при консульских учреждениях, либо с их участием.

"Для Украины главное — документировать все нарушения. Потому что я очень сомневаюсь, что консул РФ в Киеве поедет в Донецк или Луганск организовывать выборы. Это нарушение международного права. Мы не знаем, каким образом будет идти торг по возврату Донбасса. Но все документы могут пригодиться", — говорит Тышкевич.

Если в Украине примут правосудие переходного периода, в определенный момент придется решать, что делать с людьми, у которых двойное гражданство, с теми, у кого нет паспорта вообще или теми, у кого есть паспорт ОРДЛО, полученный под оккупацией. Что делать с теми, кто участвовали в организации выборов иностранного государства. Для этого понадобится документально зафиксированная информация. Пока это — домашнее задание для Украины, резюмируют эксперты.