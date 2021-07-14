Кнутом и пряником. Почему статья Путина — это ответ на "Крымскую платформу" Украины

Если называть вещи своими именами, то в своей статье Путин совершенно однозначно и определенно предъявил и "обосновал" территориальные претензии к Украине.

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Мол, панове, все что большевики вам отписали после 1922 г. надо вернуть. С чем пришли в СССР с тем и уйдете.

Лично для меня в этом ничего удивительного нет. Сразу после победы майдана, когда Украина радикально сменила свой геополитический вектор, я писал о неизбежности территориальных претензий со стороны России в ответ на разворот Украины. И Крым и Донбасс это было только начало.

В сущности статья Путина дала официальный старт началу в России новой "патриотической истерии" , направленной на возвращение "исконно русских земель" и "освобождения русских людей".

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Известно, что ничто не дает такой быстрый рост рейтинга любому правителю, как его воинственная риторика и территориальные претензии к соседям.

Путин выбрал момент для статьи накануне выборов в ГД, на которых он просто обязан победить , -и победит!.- с огромным успехом, продемонстрировав единство Вождя и его народа, нации и ее национального Лидера.

Кроме того, статья — это определенный месседж участникам Крымской платформы. Действительно, после таких территориальных претензий на половину Украины, обсуждать возврат Крыма, будет выглядеть как то мелко и, я бы сказал, не актуально что ли. Путин, кстати, всегда играет только на повышение ставок.

Территориальные претензии — это кнут.

Но Путин показывает и пряник. Мол , если Украина откажется от нынешнего курса и разделит концепцию "единого народа", т.е. пойдет на отношения с Россией по типу отношений США- Канада или Германия-Австрия, то, вполне возможно, что Россия откажется от своих территориальных претензий .

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Когда меня спрашивали будет ли ответ Путина и если будет, то какой, в ответ на арест "кума" Медведчука и его каналов , то я всегда отвечал , что обязательно будет и он будет очень болезненным. Еще раз : Путин всегда принимает вызов и всегда повышает ставки.

Ну, теперь вы уже знаете каким стал ответ Путина.

Интересно, какой будет реакция украинской власти. Самой неудачной реакцией будет попытка Зеленского использовать претензии Путина для усиления своего авторитаризма, то есть для укрепления режима личной власти . В этом случае вероятность войны в период каденции Зеленского будет приближаться к 100%.

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Публикуется с согласия автора.