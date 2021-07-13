Тень Суркова. Кто на самом деле написал статью Путина об Украине

Прочел идеологический опус, подписанный Владимиром Путиным. А сочиненный, по моему убеждению, Владиславом Сурковым, проектантом российской агрессии против Украины — начиная с аннексии Крыма и заканчивая навязыванием "субъектности" непризнанных формирований на Донбассе.

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Очевидно, что как раз с написанием этой статьи и связано возвращение Суркова (и его подручных вроде Бородая) в медийное пространство. Вполне возможно, что именно Суркову поручено разработать понятийную схему в отношении Украины для начавшихся американо-российских переговоров на высшем уровне.

Во всяком случае, статья Путина является именно псевдоисторическим "обоснованием" действий и намерений РФ по отношению к Украине. И там есть специфически сурковские "фишки".

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Сурков вовсе не ошибается в пересказе событий и трактовок взаимоотношений Украины и России. Он вполне сознательно "конструирует" историю — такую, какая удобна в данный момент Кремлю. И Суркова, и Путина, и всю Россию, да и весь мир, озабоченный ковидом и прочими страстями, не интересует, как там на самом деле возникала Киевская Русь. Как и то, что Московия не являлась и не могла являться центром ее формирования.

Кремль пытается втюхать не только Украине, но и миру ублюдочный концепт: выдуманное и навязанное прошлое есть оправдание преступного настоящего.

То есть, лучший историк — не тот, кто обладает признанными артефактами, подтверждаемыми свидетельствами, логической аргументацией и прочим научным инструментарием, а тот, у кого больше численность армии. И это, кстати, прямая параллель с российским кумиром Иосифом Сталиным.

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Бытует выражение, что историю пишут победители. Недоимперия предлагает следующий шаг: историю пишут не фактические победители, а те, у кого хватает наглости себя таковыми объявить. И опус Суркова-Путина — характерный образец такого концепта родом из питерской подворотни.

Поэтому спорить с неказистыми тезисами этой статьи, опровергать фактические ошибки и демонстративные передергивания, которыми она пропитана — это глупость и содействие врагу, так как является переходом на его поле противостояния.

Нам надо принципиально опережать врага в построении своей идеологии — идеологии успешной Украины завтрашнего дня.

Но этого, увы, не происходит: мы барахтаемся и тонем в своих социо-культурных дрязгах дня вчерашнего, в том числе, и в навязываемых нам из Кремля. Сами не можем между собой договориться ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем.

А в это время нашу судьбу опять решают без нас. Решают, среди прочих, подлые и циничные, но последовательные манипуляторы.

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