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Мнения Статья Путина об Украине

Тень Суркова. Кто на самом деле написал статью Путина об Украине

Вполне возможно, что именно Суркову поручено разработать понятийную схему в отношении Украины для начавшихся американо-российских переговоров на высшем уровне.

Александр Кочетков
Александр Кочетков
аналитик и политтехнолог
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Статью об Украине, подписанную Владимиром Путиным, на самом деле мог написать бывший идеолог Кремля Владислав Сурков
Статью об Украине, подписанную Владимиром Путиным, на самом деле мог написать бывший идеолог Кремля Владислав Сурков

Прочел идеологический опус, подписанный Владимиром Путиным. А сочиненный, по моему убеждению, Владиславом Сурковым, проектантом российской агрессии против Украины — начиная с аннексии Крыма и заканчивая навязыванием "субъектности" непризнанных формирований на Донбассе.

Очевидно, что как раз с написанием этой статьи и связано возвращение Суркова (и его подручных вроде Бородая) в медийное пространство. Вполне возможно, что именно Суркову поручено разработать понятийную схему в отношении Украины для начавшихся американо-российских переговоров на высшем уровне.

Во всяком случае, статья Путина является именно псевдоисторическим "обоснованием" действий и намерений РФ по отношению к Украине. И там есть специфически сурковские "фишки". 

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Сурков вовсе не ошибается в пересказе событий и трактовок взаимоотношений Украины и России. Он вполне сознательно "конструирует" историю — такую, какая удобна в данный момент Кремлю. И Суркова, и Путина, и всю Россию, да и весь мир, озабоченный ковидом и прочими страстями, не интересует, как там на самом деле возникала Киевская Русь. Как и то, что Московия не являлась и не могла являться центром ее формирования.

Кремль пытается втюхать не только Украине, но и миру ублюдочный концепт: выдуманное и навязанное прошлое есть оправдание преступного настоящего. 

То есть, лучший историк — не тот, кто обладает признанными артефактами, подтверждаемыми свидетельствами, логической аргументацией и прочим научным инструментарием, а тот, у кого больше численность армии. И это, кстати, прямая параллель с российским кумиром Иосифом Сталиным.

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Бытует выражение, что историю пишут победители. Недоимперия предлагает следующий шаг: историю пишут не фактические победители, а те, у кого хватает наглости себя таковыми объявить. И опус Суркова-Путина — характерный образец такого концепта родом из питерской подворотни.

Поэтому спорить с неказистыми тезисами этой статьи, опровергать фактические ошибки и демонстративные передергивания, которыми она пропитана — это глупость и содействие врагу, так как является переходом на его поле противостояния. 

Нам надо принципиально опережать врага в построении своей идеологии — идеологии успешной Украины завтрашнего дня. 

Но этого, увы, не происходит: мы барахтаемся и тонем в своих социо-культурных дрязгах дня вчерашнего, в том числе, и в навязываемых нам из Кремля. Сами не можем между собой договориться ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем.

А в это время нашу судьбу опять решают без нас. Решают, среди прочих, подлые и циничные, но последовательные манипуляторы.

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