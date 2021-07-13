Каин, Авель и Путин. Почему после аннексии Крыма невозможны разговоры о дружбе с Россией

В связи с фантазиями президента соседней страны на темы русско-украинской дружбы, имею сказать следующее:

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Мы с ним по-разному понимаем значение слова дружба.

Это раз.

Врать и передергивать — нехорошо.

Это два.

Я полагаю, что ни у одного разумного гражданина Украины нет ни ненависти, ни претензий к народу России. Зато претензий к путинской власти и к его поклонникам и приспешникам у нас накопилось не на одну Гаагу. Никто и ничего не забудет. Никто и ничего не простит.

Это три.

Аннексия Крыма и вторжение на Донбасс остаются аннексией и вторжением, какими бы словами не пытаться назвать эти события. Захват и агрессия — весьма недвусмысленные действия, они отлично укладываются в концепцию дружбы между "одним народом". По путински.

Это четыре.

Длительное соседство, совместное проживание, общие религиозные корни, родственные языки, смешанные браки и даже войны, в которых украинцы и русские совместно противостояли общему врагу — это уже история.

С того момента, когда "вежливые люди" без знаков отличия начали захват украинских стратегических объектов в Крыму — это стало далекой историей.

Важно

От себя не убежишь. Почему украинское будущее не должно отменять советское прошлое

Когда российские "Грады" лупили из Гуково по территории Украины, когда российские войска расстреливали наших бойцов под Иловайском — эта история поседела и покрылась пеплом.

Это пять.

Путин может написать десятки псевдоисторических и псевдодружественных статей, но сделанного не воротишь.

Не буду обобщать. Хорошо знаю, что в моей стране есть люди, которые поддерживают Путина, его взгляды, политику его России — и их немало.

Скажу о себе. До тех пор, пока в Кремле будет сидеть этот человек или его единомышленники, я буду воспринимать Россию, как враждебное, агрессивное государство, которое желает Украине исключительно зла.

И никакие лицемерные рассуждения об общих корнях, культуре, языке и религии это мнение не изменят.

"По делам их узнаете их".

Каин тоже был братом Авелю.

Это все.

Первоисточник.