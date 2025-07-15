Новые "Патриоты" для Украины: может ли ультиматум Трампа подействовать на Путина

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На фоне легкой эйфории от 17 комплексов "Патриот". Кстати, это реально много. Не скажу, что решит все проблемы, но кое-что облегчит.

Никаких сделок с РФ ни через 50, ни через 100 дней не будет. Я не знаю, кто консультирует Трампа, но психологический портрет Путина они рисуют неточно.

Путин не будет сдавать назад. Ему нельзя. Как в песне: что ж ты, фраер, сдал назад? Помните?

Для него это конец всего: власти, карьеры, самоуважения. Русские погибают, но не сдаются!) Нет таких санкций, которые заставили бы его отработать хвостом назад.

Он и его окружение не будут хуже есть, и пить. А как там будет есть и пить народ в Зажопинске и прочих дальних е…нях, так это проблемы народа. Могут высказать несогласие с политикой США и пошлинами — называть Трампа как им вздумается никто не запретит.

Будет как в анекдоте: ты думаешь, сынок, что если на водку поднять цену, то я буду меньше пить? Нет, мой маленький, ты будешь меньше есть!

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В общем, не стоит питать иллюзий по поводу договороспособности россиян. Единственная дорога к достижению мира между Украиной и Россией лежит вовсе не в долине сделок и согласия. Мир через силу, как ни крути, но другого варианта нет.

Пошлины сами по себе — это ни о чем. Пошлины плюс оружие в товарных количествах — это рабочий вариант. Чтобы до Урала, а еще лучше и за Уралом, ни один военный и промышленный объект не чувствовал себя в безопасности. Чтобы остатки ЧФ РФ самоутопились в Новороссийске, как в 1918. Чтобы на каждую сирену в Киеве, Харькове и Львове, орали сирены в Москве, Питере и Мурманске.

Русские останавливаются не там, где их просят о мире, а там, где им сурово дают по морде. В кровь. До юшки из носа.

Я уверен, что 2 сентября, а именно 2 сентября истекут 50 дней, которые Трамп дал на мирное урегулирование, мы будем так же далеко от мира, как и сейчас.

Договариваться с гэбней — это как подписывать соглашение с обезьяной: марна трата часу. Мартышка всегда обманет. Она крутая. Она и обо…ать может при случае.

Так что огромное спасибо за оружие, за разбуженную пинками Европу, за "Патриоты" и прочие вкусности и полезности. Вернемся к разговору через 50 дней.

Это недолго.

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