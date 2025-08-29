При Рейгане такого не было: почему на Западе борьба со злом превратилась из мейнстрима в имитацию

Related video

Я понимаю, что в истории нет сослагательного наклонения. Если бы… что было бы…

Но.

Если бы у руля в США сегодня стоял республиканец Рейган (актеришка, как его презрительно называли советские СМИ), а в Англии бы правила консервативная Тэтчер, что бы сейчас было с путинским режимом? Он бы существовал? С ним вели бы воспитательные беседы? Расстилали бы красные дорожки? Бесконечно отодвигали бы сроки санкций?

Неужели бы Америка продуцировала исключительно грозные предупреждения — и все?

Я думаю, что в том прежнем мире маловероятна была Грузия 2008, Крым и Донбасс 2014, Украина 2022. Борьба со злом была мейнстримом, а не имитацией, и за 10 лет афганской войны мировое сообщество завалило не какую-нибудь Северную Корею, а целый Советский Союз.

Были лидеры у свободного мира, а у этих лидеров были титановые яйца и понимание, что ненаказанное зло растет и ширится, как пачка дрожжей в деревенском сортире.

Нынешние считают деньги, прошлые высчитывали перспективы. Перспективы в экселевскую таблицу не помещаются.

Стратегическое мышление — это не о деньгах сейчас, это о возможностях лет на 100.

И это не о нынешних. А жаль.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

