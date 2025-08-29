При Рейгане такого не было: почему на Западе борьба со злом превратилась из мейнстрима в имитацию
Если бы у власти на Западе были такие люди, как Рональд Рейган или Маргарет Тэтчер, Россия никогда бы не напала ни на Грузию, ни на Украину, уверен писатель Ян Валетов. К сожалению, на Западе борьба со злом давно превратилась из мейнстрима в имитацию с материальной выгодой.
Я понимаю, что в истории нет сослагательного наклонения. Если бы… что было бы…
Но.
Если бы у руля в США сегодня стоял республиканец Рейган (актеришка, как его презрительно называли советские СМИ), а в Англии бы правила консервативная Тэтчер, что бы сейчас было с путинским режимом? Он бы существовал? С ним вели бы воспитательные беседы? Расстилали бы красные дорожки? Бесконечно отодвигали бы сроки санкций?
Неужели бы Америка продуцировала исключительно грозные предупреждения — и все?
Я думаю, что в том прежнем мире маловероятна была Грузия 2008, Крым и Донбасс 2014, Украина 2022. Борьба со злом была мейнстримом, а не имитацией, и за 10 лет афганской войны мировое сообщество завалило не какую-нибудь Северную Корею, а целый Советский Союз.
Были лидеры у свободного мира, а у этих лидеров были титановые яйца и понимание, что ненаказанное зло растет и ширится, как пачка дрожжей в деревенском сортире.
Нынешние считают деньги, прошлые высчитывали перспективы. Перспективы в экселевскую таблицу не помещаются.
Стратегическое мышление — это не о деньгах сейчас, это о возможностях лет на 100.
И это не о нынешних. А жаль.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно