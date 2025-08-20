Отсрочка, но не свобода для Украины: что дают переговоры в Вашингтоне противникам России

Related video

В военном фильме 1963 года "Большой побег" 76 заключенных сбегают из лагеря, что сначала вызывает у них надежду и восторг, но заканчивается тем, что все, кроме нескольких человек, погибают или попадают в плен. Встреча в понедельник между США и их обеспокоенными украинскими и европейскими союзниками напоминала те первые восторженные моменты побега, поскольку прошла лучше, чем кто-либо мог ожидать после явной дипломатической победы России на Аляске.

Между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не произошло никаких токсичных столкновений. Европейские лидеры не были вынуждены делать экзистенциальный выбор между разрушением трансатлантического альянса и согласием на мирное соглашение, которое обернулось бы катастрофой для безопасности Киева и их собственной. Вместо этого на встрече были приняты обязательства по выработке гарантий безопасности для Украины и организации прямых переговоров между Зеленским и Путиным.

Главным положительным результатом цирка взаимных комплиментов в Вашингтоне стало согласие Трампа предоставить гарантии безопасности в рамках любого соглашения, которое Украина в конечном итоге подпишет с Россией. Это необходимое условие для любого обсуждения территориальных уступок и, следовательно, для достижения соглашения. Без участия США это было бы невозможно, а до понедельника такое участие было далеко не гарантировано.

Трамп заявляет, что эти гарантии будут надежными и обеспечат Украине "широкую защиту". Их форму еще предстоит определить, но в конечном итоге речь идет о сдерживании, поэтому их эффективность будет зависеть от доверия к непостоянному Белому дому. Может ли Украина доверять Трампу, что он выполнит любое обязательство прийти ей на помощь? И что еще более важно, может ли ему доверять Путин?

То, что считает Кремль, имеет решающее значение, потому что независимо от того, будут ли гарантии заключаться в обязательстве по коллективной обороне "по типу НАТО", развертывании европейских сил "коалиции желающих" или в обоих этих мерах, Путин должен будет признать, что они сорвут любую попытку возобновить вторжение.

Создать механизм, способный вызвать такое доверие, будет непросто. По сути, это означает, что Путин должен думать, что в случае нападения существует по крайней мере значительный риск прямого вступления в войну западных союзников Украины. Но почему он должен в это верить, когда Трамп постоянно повторяет, что это не война Америки, и перестал финансировать отправку американского оружия в Киев? Когда он с удовольствием обвиняет Украину в начале войны, но Россию, которая вторглась на территорию суверенного соседа — никогда?

Пожалуй, наиболее поразительным было замечание, запечатленное микрофоном, когда Трамп разговаривал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме в понедельник: "Я думаю, он хочет заключить сделку для меня, — сказал Трамп. — Вы понимаете? Как бы безумно это ни звучало". Это не просто звучит безумно — это действительно безумие.

Один из немногих кумиров Путина Фото: Коллаж: Фокус

Путин занимается тем, что он считает восстановлением России на ее законном месте в истории, священным долгом, который обеспечит ему место в пантеоне почитаемых российских лидеров, от Петра Великого до Иосифа Сталина. Восстановление контроля Москвы над Украиной имеет решающее значение для этого проекта. Он не откажется от этой попытки в угоду кому-либо. Он откажется от нее только в том случае, если станет очевидным, что он не сможет добиться успеха.

Украинцы, балтийцы и поляки поняли это после распада Советского Союза. Именно поэтому они рвались в НАТО — не для того, чтобы принять участие в будущем нападении на Россию, а для того, чтобы защититься от повторной колонизации. Западные европейские лидеры поняли это позже, а Трамп до сих пор не понимает. Он, похоже, по-прежнему верит, что все дело в нем самом — что с ним в качестве президента война никогда бы не началась; что если бы он вернулся в Белый дом, то за 24 часа положил бы ей конец. А теперь, когда он там, — что если бы только он мог встретиться с Путиным наедине, он бы заключил сделку. Это фантастика. Кроме того, это делает президента США легкой мишенью для бывшего куратора КГБ.

Это было настолько очевидно в Аляске, что даже ведущие Fox News подвергли команду Трампа жесткой критике за то, что они объявили о победе, хотя президент стремился добиться прекращения огня, а вернулся без достижения этой цели.

Я уже говорил, что Трампа не следует критиковать за то, что он вступает в контакт с Путиным или делает все возможное, чтобы найти способ положить конец этой чрезвычайно кровопролитной и опасной войне. Но ничто из того, что произошло на Аляске или в Вашингтоне, не меняет основ конфликта. А они заключаются в том, что Россия намерена аннексировать как можно большую часть юга и востока Украины и обеспечить свой контроль над остальной территорией.

Путин верит, что в конечном итоге добьется успеха. Отчасти это связано с тем, что Украина испытывает нехватку людских ресурсов. Отчасти — с тем, что ему все равно, сколько россиян погибнет, чтобы восстановить Москву как центр великой державы после того, что он назвал "трагедией" распада Советского Союза. Но самое главное, это связано с тем, что он глубоко презирает способность Европы сопротивляться без поддержки США, а Трамп дал понять, что хочет выйти из войны.

Вашингтон поступил правильно. Это будет гораздо больше, чем просто спасение ситуации, если в результате будут достигнуты эффективные гарантии безопасности и состоятся личные переговоры между Путиным и Зеленским. Однако никому не следует питать иллюзий, и меньше всего Белому дому: отсутствие перемирия на данный момент представляет собой проблему и провал, поскольку полное урегулирование остается далекой перспективой. В нынешних условиях Путин согласится только на сделку, которая будет способствовать достижению его двойной цели: установлению контроля над Украиной и открытию пути к расширению сферы влияния России.

Реальность остается прежней: убедить Путина в том, что он не сможет добиться успеха, в состоянии только решительное давление со стороны США, которое позволит Украине и Европе наконец-то выйти из этой войны в состоянии прочной безопасности. К сожалению, такое давление остается отдаленной перспективой.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

