Есть ли план победы? Что нужно делать после получения пакета помощи от США

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США, похоже, вот-вот одобрят пакет помощи Украине на сумму 61 ​​миллиард долларов, который был заблокирован в Конгрессе с октября, обещая жизненно важную помощь осажденным защитникам Киева. Но каков же план?

Возможно, это единственный вопрос, поднятый республиканскими противниками финансирования, который заслуживает рассмотрения. Год назад ответ был ясен, хотя и чрезвычайно амбициозен: Украина должна вернуть себе все оккупированные Россией территории, нанеся полное поражение попытке вторжения президента России Владимира Путина.

Но если это когда-либо и было осуществимо, то не сейчас. Хорошо снабжаемое украинское контрнаступление летом прошлого года полностью провалилось как раз тогда, когда республиканцы в Конгрессе сделали войну вопросом партийной политики США. Их стремление к американскому изоляционизму потерпело серьезную неудачу в субботу, когда Палата представителей одобрила в общей сложности 95 миллиардов долларов в виде преимущественно военной помощи союзникам в Израиле и Тайване, а также Киеве. Все три страны сталкиваются с угрозами со стороны членов все более склонного к внутреннему сотрудничеству клуба авторитарных режимов, в который входят Китай, Иран, Северная Корея и Россия.

Борьба за основы будущей внешней политики США далека от завершения. Между тем, перерыв в военной помощи США Украине уже привел к потерям человеческих жизней, земель и военной инициативы, которые будет трудно восстановить. Что сейчас необходимо, так это новая, достижимая и последовательная стратегия прекращения войны, с урегулированием в качестве конечной цели. Даже сегодня украинским солдатам предстоит несколько опасных недель, поскольку Россия пытается продвинуться вперед до того, как действительно прибудут новые боеприпасы и другие поставки из США.

Я не говорю о том, чтобы требовать мира в то время, когда Путин считает, что он побеждает, и стремится снова попытаться захватить крупные украинские города, включая Харьков, Одессу и Запорожье. Мало того, что президент Владимир Зеленский окажется в слабой позиции на переговорах, Украина также будет справедливо беспокоиться о том, что любая такая сделка будет временной, поскольку Путин возобновит свою кампанию, как только посчитает, что настало подходящее время.

Путин должен понять, что дальше война бессмысленна Фото: Из открытых источников

Переговоры по урегулированию должны начаться тогда, когда Кремль поймет, что продолжение борьбы больше ничего не даст, а Украина обеспечила сдерживание против любого возобновления боевых действий. Даже такой большой пакет помощи США не может гарантировать выполнение этих условий в одиночку.

Однако эти деньги могут дать Украине годовую передышку, чтобы вернуть свою оборону в нужное русло. Это не в последнюю очередь потому, что президент Джо Байден и его администрация должны стремиться потратить все средства к январю 2025 года, потому что, если Дональд Трамп вернется в Белый дом в ноябре, нет никакой гарантии, что он позволит потоку средств продолжиться после его инаугурации.

От того, что будет сделано в этот решающий период, будет зависеть, в какой ситуации окажутся киевские лидеры, когда в следующем году закончатся деньги, или вместо этого они станут на путь к достижению прочного окончания войны. Под прочным я подразумеваю тот, который вынудит Путина отказаться от своей цели по восстановлению контроля не только над Украиной, но и над другими не желающими этого частями бывшей московской империи и сферами влияния.

Для начала нужно как можно скорее доставить на фронт крайне необходимые артиллерийские снаряды, стабилизируя украинские позиции. Если это будет сделано, киевские силы смогут сосредоточиться на обороне, нанося непропорциональные потери российским войскам и технике, одновременно набирая резервы, необходимые для восстановления и отдыха своих истощенных передовых частей.

Этот год будет иметь решающее значение и для Европы, поскольку он даст ей время восстановить свои производственные линии и гарантировать, что войска и техника, необходимые для поддержки грандиозных заявлений о прекращении зависимости ее безопасности от США, действительно существуют. Прежде всего, это означает увеличение производства и мощностей в таких областях, как перехватчики ПВО и артиллерия, причем первым получателем должна стать Украина.

Как пишет Франц-Стефан Гади, военный аналитик лондонского Международного института стратегических исследований, который регулярно посещает украинский фронт, за некоторыми катастрофическими исключениями для обеих сторон, происходит война на истощение. Киевские бойцы доказали, что умеют находить способы нанести более высокие потери своим российским противникам, и им следует позволить продолжать сражаться так, как они умеют.

Отсутствие какой-либо крупной попытки контрнаступления в 2024 году не только указывает на то, что Украина не может победить, но и должно быть частью теории победы Киева. Потому что к следующему году, если все пойдет хорошо, он может использовать это время для перегруппировки, пополнения своего личного состава, средств ПВО и дальнобойной артиллерии, одновременно приняв F-16 и другую высокотехнологичную технику, которая понадобится для создания надежного, долгосрочного сдерживания против будущих нападений. Тем временем для России цена продолжения вторжения будет становиться все более болезненной и труднооправданной.

Вот почему союзникам Киева необходимо позволить, а не блокировать его нападения на линии поставок и инфраструктуру внутри России, включая нефть, потому что это может стать ключом к установлению сдерживания. Иначе у России просто нет стимула прекратить разрушать важнейшую инфраструктуру и города Украины, что все больше похоже на карательную кампанию по принуждению к капитуляции.

Россия непоследовательно пыталась представить свое вторжение одновременно как нечто меньшее, чем война, направленная на "освобождение" русскоязычных жителей Украины, и как экзистенциальную защиту от агрессивного Запада. И то, и другое — ерунда. Это захватническая война. Этот факт может стать возможностью для Украины и потенциальной слабостью Кремля при наличии правильной и устойчивой стратегии.

Если предположить, что пакет помощи США будет одобрен, как и ожидается, на этой неделе, это может дать Зеленскому время собрать и обучить свежие войска, которые необходимы для успеха, а украинской и европейской оружейной промышленности — увеличить производство боеприпасов, ракет и дронов, которые им понадобятся. Путь к победе есть, но он должен быть реалистичен, все должны играть отведенные им роли, и не должно быть никаких дальнейших отсрочек и проволочек.

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