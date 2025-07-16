Ракеты США — на Москву: правда ли Трамп сделал такое предложение Зеленскому

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Дональд Трамп не смог сделать многое, чтобы подтолкнуть Россию к подлинным мирным переговорам по Украине. Но сейчас поступают сообщения, что он спросил президента Владимира Зеленского, может ли тот сделать то, что ни один здравомыслящий человек не предложил бы: бомбить Москву, столицу параноидальной ядерной сверхдержавы, с помощью американских ракет дальнего действия.

Белый дом утверждает, что Трамп "просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства". Не зная ни личностей, ни даже национальностей неназванных чиновников, упомянутых в опубликованной во вторник статье Financial Times, трудно судить о мотивах утечки или о том, почему президент США мог задать такой вопрос. Но учитывая, что во время своего первого срока он уже хвастался тем, что угрожал "разбомбить Москву до ус…ачки", если Путин нападет на Украину, нельзя сбрасывать со счетов, что он говорил серьезно.

Я могу предположить, что заявление Трампа об угрозе Москве, сделанное во время предвыборной кампании и записанное CNN, было лишь еще одной из бесчисленных неправд, которые он произносил в политических целях. В данном случае — чтобы доказать свое нелепое утверждение о том, что Россия никогда бы не вторглась на Украину, если бы он остался у власти после 2020 года. А чтобы спать спокойно, давайте предположим, что, о чем бы Трамп ни попросил Зеленского, это не приведет к передаче новейших американских ракет, предназначенных для Москвы.

Учитывая безжалостные удары по Киеву и другим городам Украины, Россия должна понести потери, которые удержат ее от продолжения неспровоцированного вторжения. Но какой ценой? Трамп уклонился от применения гораздо более безопасных форм давления на Путина еще в понедельник, когда объявил, что все будущие военные поставки США в Украину должны будут оплачиваться другими странами (что означает, что будет отправлено меньше оружия), и что он введет новые санкции, чтобы наказать Путина за разжигание вражды, только после очередной 50-дневной отсрочки.

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И это при том, что он якобы стал жестким. После возвращения в должность Трамп не только отказался санкционировать любую новую помощь Украине, но и временами препятствовал поставкам оружия — в том числе для противовоздушной обороны — уже санкционированным его предшественником и направлявшимся в Киев. Он также сдал ключевые украинские переговорные карты еще до начала переговоров с Россией, включая согласие с тем, что страна никогда не вступит в НАТО.

В лучшем случае это было проявлением огромной наивности со стороны Трампа, который полагал, что если он пойдет на односторонние уступки карьерному офицеру КГБ, ввязавшемуся в самую крупную войну в Европе с 1945 года, то ему будет оказана ответная услуга. Как и многие другие, я не преминул указать на эти ошибки, которые Трамп и его сторонники часто оправдывают как стремление избежать Третьей мировой войны.

Точно так же бывшего президента Джо Байдена справедливо критиковали за переоценку риска того, что Путин пойдет на хитрость и развяжет ядерную войну в ответ на поставку Украине обычных американских вооружений, от реактивных систем залпового огня "Хаймарс" до танков "Абрамс". Все эти колебания США были просчетами, стоившими украинцам жизней.

Но предложить американские ракеты для бомбардировки Москвы — это совсем другое дело. Успех такого предприятия унизил бы Путина, человека, который меряет себя по своим имперским предшественникам в Кремле. Это выявило бы его неспособность защитить даже собственную столицу в войне, которую он ложно назвал коллективным актом западной агрессии.

Если мои предположения и заявления Белого дома неверны, если Трамп сказал то, что сообщила FT, и имел это в виду, то вывод может быть только один: самый могущественный человек в мире может быть и самым безрассудным.

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