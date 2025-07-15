Тревога в Москве и Санкт-Петербурге: зачем Трамп интересовался способностью ВСУ наносить удары по РФ

Дональд Трамп во время последнего разговора с Владимиром Зеленским спрашивал, может ли Украина ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Фокус выяснил, есть ли у Киева технические возможности для таких атак, какое оружие нужно получить от Запада — и какой эффект это может иметь на Кремль.

Related video

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским интересовался возможностью нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу, считая, что это может подтолкнуть Россию к мирным переговорам.

Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на анонимные источники, знакомые с деталями их беседы.

Ранее Washington Post также писала, что во время телефонного разговора Трамп спрашивал Зеленского, почему украинские войска не атакуют Москву. Зеленский ответил, что для таких операций Украине нужно соответствующее оружие, которого пока нет. По информации Financial Times, Трамп прямо спросил: "Владимир, ты можешь ударить по Москве? А по Санкт-Петербургу тоже?". В ответ Зеленский заявил: "Абсолютно. Мы сможем, если вы дадите нам такое оружие".

Источники издания отмечают, что Трамп поддерживает идею ударов вглубь территории России как стратегию, которая заставит Кремль почувствовать последствия войны и сесть за стол переговоров. Он считает, что такие действия могут создать давление на российское руководство, вызвав "боль" в обществе и власти РФ. В то же время поставки ракет с нужной дальностью, таких как ATACMS или Tomahawk, зависит от политического решения США, которое пока остается под вопросом.

Это заявление Трампа совпадает с его недавним обещанием предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов", включая 17 комплексов Patriot, за счет стран НАТО, о чем он говорил с генсеком Альянса Марком Рютте 14 июля 2025 года.

Удары по Москве и Санкт-Петербургу: какое оружие нужно для этого

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, для эффективного поражения целей в таких городах, как Москва или Санкт-Петербург, необходим комбинированный подход. В частности, сначала необходимо массированный удар из сотен дронов, что перегрузит российскую ПВО, в сочетании с крылатыми и баллистическими ракетами. По его словам, для ударов по Москве, которая находится на расстоянии до 500 км с учетом рельефа от украинской границы нужны ракеты типа ATACMS, AGM-158 или AGM-154, а для Санкт-Петербурга (около 900 км) — крылатые ракеты Tomahawk. Однако США пока не предоставляют Украине таких средств, а без разрешения на удары по территории РФ эти планы остаются нереальными.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что сейчас Украина имеет возможности атаковать дронами Москву и Санкт-Петербург, что неоднократно было продемонстрировано в прошлые годы, как вот атака Кремля в мае 2023 года.

Удар по Кремлю: куда ударят ВСУ

По мнению Коваленко, среди приоритетных целей в Москве для ракет и дронов ВСУ — здание Генштаба армии РФ. Это имело бы огромное психологическое воздействие. Однако эксперт предостерегает бить только с символической точки зрения. Важным остается практическая польза для фронта. В частности, уничтожение складов боеприпасов или десятков самолетов одновременно влияет и на боевые действия, и на моральное состояние врага. Он предостерег, что удары по второстепенным целям, например гаражный кооператив "Озеро", где живут властная элита Кремля, не будут иметь значительного эффекта, поэтому нужно сочетание практичности и символизма.

Коваленко также обратил внимание на то, что удары по стратегическим объектам не ограничиваются Москвой или Санкт-Петербургом. На глубине до 300 км от границы Украины есть ряд важных целей, которые могут существенно ослабить российский военно-промышленный комплекс. Например, он упомянул предприятие "Энергия" в Ельце, единственное в России, которое производит литий-ионные аккумуляторы для ракет и военной техники в замкнутом цикле.

"Если это предприятие уничтожить ракетой с боевой частью 400-500 кг, Россия потеряет возможность производства таких аккумуляторов, что остановит часть ее ракетного и военного производства", — пояснил Фокусу эксперт.

По его данным, по этому заводу уже неоднократно наносили удары, что подтверждает его стратегическую важность.

По словам Олега Жданова, основная цель таких ударов — не столько нанести материальный ущерб, сколько создать психологическое давление на население Москвы. Он убежден, что регулярные атаки могут вызвать недовольство среди россиян, которые до сих пор оставались равнодушными к войне. Политический эффект, по мнению эксперта, заключается в формировании общественного мнения, которое может подорвать поддержку агрессивной политики Кремля.

Жданов выделил несколько ключевых объектов в Москве, которые могли бы стать целями для ударов: территория Кремля, здание Государственной Думы, "Белый Дом" (здание правительства РФ) и Барвиха — элитный район, где проживают высокопоставленные чиновники России.

"Эти объекты имеют символическое значение. Удары по ним вызвали бы резонанс в российском обществе. У нас в Украине воздушная тревога может длиться 21 час, когда Россия запускает волны дронов. То же самое можно сделать в Москве. Через месяц такого давления люди выйдут с плакатами, спрашивая, зачем эта война", — прогнозирует Жданов.

Эксперт отметил, что военный эффект от таких атак может быть ограниченным из-за мощной ПВО Москвы, которая, вероятно, будет уничтожать большинство дронов. Однако даже частичное преодоление обороны и регулярные тревоги могут иметь значительное психологическое воздействие. Он также отметил, что для эффективных ударов Украине нужны не только дроны, но и разрешение на использование западного оружия, в частности ракет большой дальности, для атак вглубь России.

Направить удар на Москву: чем именно защищается столица РФ

Коваленко отметил, что российская противовоздушная оборона, особенно в Москве, является одной из самых мощных в мире, что затрудняет нанесение ударов.

"Москва серьезно защищена, поэтому нужны не просто дроны, а комбинированный удар с использованием ракет с боевой частью весом 400-500 кг. Даже при наличии таких средств ключевым фактором является разрешение от США на их использование для ударов вглубь России. Если Трамп хочет, чтобы мы бомбили Москву или Санкт-Петербург, он должен предоставить соответствующие ракеты и снять ограничения", — говорит эксперт.

Он добавил, что российская ПВО ослабевает из-за деградации ресурсов, что открывает возможности для точечных ударов, если Украина получит необходимое вооружение.

Олег Жданов подчеркнул, что Москва имеет эшелонированную систему ПВО, которая делает ее одним из самых сложных объектов для атак.

Однако удары по Москве могут стать инструментом не только военного, но и информационного давления на Россию.

"Москвичи должны почувствовать последствия войны, которую развязал их режим. Это может изменить их равнодушие и заставить задуматься о целесообразности агрессии", — резюмировал эксперт.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал Украине 17 систем Patriot для защиты украинского неба. Но эксперты, опрошенные Фокусом, сомневаются в выполнении этого обещания.

Также Фокус писал, что объявление Дональда Трампа о передаче 17 систем Patriot стало сигналом сразу для двух адресатов: Украине — как подтверждение стратегического партнерства, России — как предупреждение о последствиях ракетного террора.