Семнадцать Patriot от Трампа: действительно ли Украина получит дополнительные системы ПВО

Обещание Дональда Трампа предоставить Украине 17 систем Patriot стало громким политическим сигналом, но вызывает сомнения среди военных экспертов. Фокус разбирался, получит ли Киев на самом деле такое количество систем ПВО, или это лишь политическая риторика.

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля пообещал Украине оружие на "миллиарды долларов" за счет стран-членов НАТО. Среди них — 17 систем Patriot.

Условием предоставления нового вооружения стало то, что страны Европы будут компенсировать США расходы на вооружение для Украины.

Во время разговора в Белом доме Трамп также отметил необходимость новых санкций. Генсек НАТО отметил, что Трамп был раздражен недавним разговором с президентом РФ Владимиром Путиным.

Рютте призвал мировых лидеров, которые сотрудничают с Москвой, повлиять на Путина для достижения мирного соглашения до введения вторичных пошлин, обещанных Трампом.

До этого Трамп обвинил Путина в нарушении договоренностей.

17 Patriot для Украины: сколько систем на самом деле прибудет в страну

Военный эксперт Павел Нарожный в своем комментарии высказал ряд мнений относительно перспектив передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot и других видов вооружения в рамках пакета помощи от Евросоюза. По его словам, сейчас существует значительная неопределенность относительно деталей этой помощи, в частности сроков передачи, количества систем и их происхождения. Он подчеркнул, что информация об объемах и источниках поставок остается размытой, что затрудняет оценку реальных перспектив.

Нарожный скептически отнесся к заявлениям о возможности передачи большого количества систем Patriot.

"Дональд Трамп называет какую-то дикую цифру — 17 систем Patriot, но я не верю абсолютно. Более вероятно, что союзниками будет предоставлено три системы. Но не понятно, откуда они будут поставляться. Со складов американской армии или напрямую с производства или с "конвейера", — говорит Фокусу эксперт.

Он также обратил внимание на сложность быстрого получения систем Patriot из-за длительного цикла их производства. По его словам, создание одной ракеты для этой системы занимает более года, а очередь на поставку таких систем и их аналогов, например, южнокорейскую систему L-SAM растягивается на 5-10 лет. Это делает поставки новых систем с конвейера маловероятным в краткосрочной перспективе. Нарожный считает, что единственным реальным вариантом быстрого получения Patriot является их передача со складов американской армии, что позволило бы избежать длительного ожидания.

Кроме систем противовоздушной обороны, Нарожный прокомментировал и состав других элементов пакета помощи. В частности, он предположил, что в него могут входить артиллерийские высокоточные снаряды, которые, вероятно, являются ракетами малой дальности, такими как HIMARS. Эту информацию он связал с сообщениями CNN, которые упоминают ракеты малой дальности. Эксперт подчеркнул, что именно такие типы вооружения могут составлять основную часть пакета, однако детали остаются нечеткими.

Patriot на защите Украины: появятся ли новые системы в ближайшее время

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман выразил скептицизм относительно возможности поставки Украине 17 зенитно-ракетных комплексов, о которых говорилось в информационных сообщениях.

"Даже при минимальной комплектации четырьмя пусковыми установками на комплекс, общее количество установок может достигать сотни, а каждая из них несет по четыре ракеты. Таким образом, для 17 комплексов понадобилось бы около 500 ракет, что выглядит нереалистично, учитывая предыдущие сообщения о поставках только 10 ракет для систем Patriot", - подчеркнул Гетьман.

Говоря о противовоздушной обороне, Гетьман добавил о необходимости ее усиления, в частности за счет собственных разработок. Эксперт также пояснил, что система Patriot невыгодно использовать для борьбы с ""Шахедами". Зато для борьбы с дронами применяются зенитно-пулеметные и зенитно-пушечные комплексы, мобильные огневые группы, а также переносные зенитно-ракетные комплексы. Кроме того, важную роль играют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые способны глушить вражеские дроны. По словам Гетьмана, значительная часть "Шахедов" была обезврежена именно благодаря РЭБ, что подтверждает их эффективность.

Гетман подчеркнул, что современная противовоздушная оборона должна быть многослойной, комбинируя различные типы вооружения и технологий. Зенитные дроны, которые разрабатываются в Украине, являются перспективным направлением, но их использование следует расширять. Он также отметил, что надежда только на иностранную помощь не является оптимальным подходом, поэтому развитие собственных возможностей остается критически важным.

Ранее Фокус писал, что объявление Дональда Трампа о передаче 17 систем Patriot стало сигналом сразу для двух адресатов: Украине — как подтверждение стратегического партнерства, России — как предупреждение о последствиях ракетного террора.

Также Фокус писал, что Дания впервые предоставляет украинской армии спутниковые услуги европейского производства. Эта инициатива реализуется в сотрудничестве с Европейским оборонным агентством (EDA).