Для защиты от РФ: Дания впервые предоставит Украине терминалы спутниковой связи

В Министерстве обороны Дании объявили об обеспечении Украины спутниковой связью для борьбы с агрессией Российской Федерации.

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Дания впервые предоставляет украинской армии спутниковые услуги европейского производства. Эта инициатива реализуется в сотрудничестве с Европейским оборонным агентством (EDA), сказано на официальном сайте Минобороны Дании.

Сообщается, что Киев получит терминалы, которые обеспечат надежное и безопасное соединение для проведения военных операций. В ведомстве отметили, что спутниковая связь пользуется спросом в Украине.

"Космос — это сфера, которая все больше требует внимания оборонной политики. В тесном сотрудничестве с оборонным агентством ЕС Дания уже внесла вклад в укрепление спутниковой связи Украины для ее защиты от России. Существует очень большой потенциал в космических решениях, которые могут внести вклад как в украинскую, так и в датскую и европейскую оборону", — заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

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Как отмечают в Минобороны, эта инициатива способствует расширению стратегической свободы действий в космосе как для Украины, так и для Европы. В EDA также ожидают, что другие европейские страны последуют примеру Дании.

Напомним, франко-британский оператор спутниковой связи Eutelsat признался, что не готов конкурировать со Starlink в Украине, поскольку технически не дотягивает до компании Илона Маска.

Фокус также писал о том, что украинская технологическая компания Stetman разрабатывает спутниковую сеть UASAT как отечественную альтернативу интернету Starlink.