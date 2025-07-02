Вместо Starlink — собственные спутники: в Украине создают альтернативу интернету Маска

Украинская технологическая компания Stetman разрабатывает спутниковую сеть UASAT как отечественную альтернативу интернету Starlink от SpaceX.

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Под брендом UASAT компания сейчас развивает три проекта разного масштаба. В частности, речь идет о создании собственного оборудования, способного покрывать актуальные запросы рынка, рассказал CEO Stetman Дмитрий Стеценко изданию Mind.

UASAT GEO 74

Проект UASAT GEO 74 предлагает спутниковые терминалы украинского производства, адаптированные к полевым условиям с защитой от РЭБ. Это решение для стационарного или временного размещения, интегрированное к работе на базе геостационарного спутника Jupiter 3.

"Спутник имеет много лучей. Он уже работает над Украиной, тесты абсолютно нормальные", — рассказал CEO компании.

Терминал UASAT GEO 74 Фото: Александр Федиенко

На территории Украины терминалы UASAT GEO 74 должны обеспечивать скорость 5 Мбит/с выгрузки, 100 Мбит/с на загрузку. В военном снаряжении UASAT GEO будет стоить 63-86 тысяч гривен с НДС. Абонплата — 3-7 тысяч гривен с НДС.

Для сравнения, Starlink обеспечивает скорость 20/200 Мбит/с при абонплате 120-500 долларов. Цены на терминалы от SpaceX для бизнеса в Украине варьируются от 20 до 227 тысяч гривен.

"Мы не ставим целью непосредственную конкуренцию со Starlink, ведь это совсем другой масштаб и другие бюджеты. Starlink — это "эмоции", созданные за миллиарды. Зато UASAT GEO 74 — ответ на реальные запросы и ограничения, которые сейчас существуют в Украине. Он создан в ответ на насущную потребность, которую полностью покрывает, и в этом его ключевая ценность", — отметил Дмитрий Стеценко.

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Терминалы UASAT GEO 74 уже протестировал Председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации Комитета по безопасности ВРУ, народный депутат Александр Федиенко. Он подтвердил, что они могут использоваться госучреждениями и военными как резервные каналы связи.

При этом Александр Федиенко отметил, что по техническим параметрам отечественные терминалы проигрывают Starlink. По его словам, на данный момент нет решений, которые могут вытеснить Starlink как в Украине, так и во всем мире.

В свою очередь телеком-эксперт Александр Глущенко предположил, что UASAT GEO 74 может стать дополнительной альтернативой Starlink. По его мнению, армия не должна зависеть только от одной системы связи во время активной фазы войны.

"Понятно, что спецпользователи, которым нужно много трафика и высокие скорости, могут быть не в восторге от альтернативных решений, но для определенных задач, где должна быть связь и скорость не критична, — это хорошее решение", — пояснил эксперт.

UASAT GEO Blade

Решение UASAT GEO Blade базируется на нескольких геостационарных спутниках и позволяет гибкое переключение между провайдерами спутниковой связи. Эти терминалы предназначены для применения на технике, автотранспорте, командно-штабных пунктах и других мобильных объектах. Скорость интернета от геостационарных спутников составляет до 100 Мбит/с.

"Этот проект значительно сложнее технически, поэтому ориентировочный срок реализации — 6-9 месяцев. Его целевая ниша ближе к Starlink", — сказал Дмитрий Стеценко.

Сейчас Stetman сотрудничает со шведской компанией Requtech, которая разработала гибридный терминал с возможностью подключения к нескольким операторам. Следующий стратегический этап — создание собственного гибридного терминала.

"Глобальные аналоги гибридных решений стоят сотни тысяч долларов и практически отсутствуют на рынке, потому что мир не сталкивался с необходимостью резервирования спутниковых ресурсов в условиях войны и непредсказуемых вызовов", — отметил СЕО компании.

UASAT LEO

UASAT LEO — это самый масштабный и амбициозный проект компании. Он предусматривает создание суверенной национальной группировки спутников на низкой орбите. Речь идет о 60 спутниках, которые обеспечат широкополосное подключение на всей территории Украины и за ее пределами.

"Мы прорабатываем возможности вывода наших собственных спутников на орбиту силами Eutelsat и OneWeb с нашей дальнейшей эксплуатацией. Нет, это не огромные инвестиции, а абсолютно реальные цифры. Даже уже выбрана мощная компания по управлению инвестиционным портфелем. Общая стоимость проекта — $634 млн", — рассказал Дмитрий Стеценко.

CEO Stetman отметил, что UASAT разрабатывается с учетом опыта использования Starlink, его преимуществ и недостатков. Решение адаптируют к актуальным военным, критическим и гуманитарным задачам. Планируется, что технология будет доступна как для государственных и корпоративных структур, так и для индивидуальных пользователей.

Для реализации замысла компании надо будет зарезервировать место на орбите в Международном союзе электросвязи, заказать изготовление спутников, запустить их с партнерами, создать инфраструктуру.

"Если этот пазл сойдется, компания получит не только украинский, но и большой европейский рынок, которому также нужна альтернатива Starlink. Потенциальных клиентов множество: НАТО, европейские войска и другие структуры, пограничники, морские суда, лайнеры, поезда и так далее. Подытоживая, это амбициозный, рискованный, но реальный проект", — сказал Александр Глущенко.

Напомним, китайские ученые достигли передачи данных 1 гигабит в секунду от геостационального спутника на землю, что в пять раз быстрее, чем Starlink.

В свою очередь группа ученых из Института науки Токио разработала инновационный беспроводной чип, который может вывести небольшие спутники весом от 10 до 100 кг на новый уровень.