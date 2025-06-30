Удар по спутниковому интернету ВС РФ: как украинские БПЛА уничтожают связь врага (фото)

Силы обороны Украины активно поражают антенны Вооруженных сил Российской Федерации, что влияет на качество связи оккупантов.

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Украинские военные преимущественно используют Starlink, чьи антенны легко спрятать. В свою очередь россияне испытывают трудности с маскировкой, утверждает специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, сначала ВС РФ применяли на фронте спутниковый интернет "Ямал" и "Экспресс". Однако украинская разведка быстро находила и уничтожала их габаритные спутниковые антенны, требующие отрытой местности низко к горизонту.

Антенна ВС РФ Фото: Сергей Флэш/ Telegram Антенна ВС РФ Антенна ВС РФ Фото: Сергей Флэш/ Telegram Антенна ВС РФ Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Позже россияне перешли на WiFi-мосты, которые также требуют прямой видимости на вторую точку связи. Оккупантам приходиться поднимать антенны высоко, в результате пилоты ВСУ все равно выявляют их и уничтожают.

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"В итоге наши FPV настолько все выносят, что противнику сейчас приходиться тянуть полевку и по ней передавать данные через ADSL, QDSL модемы. При такой системе связи о высоких скоростях уже нельзя говорить", — заключил "Флэш".

Напомним, россияне закупают оборудование для доступа к спутниковому интернету от компании SpaceX вместе с "серыми" аккаунтами. Отследить и заблокировать их довольно трудно.

Также сообщалось, что в РФ есть магазины, продающих оборудование Starlink. Перекупщики привозят терминалы из США и ОАЭ, а потом они оказываются в руках российских военных в Украине.