Удар по спутниковому интернету ВС РФ: как украинские БПЛА уничтожают связь врага (фото)
Силы обороны Украины активно поражают антенны Вооруженных сил Российской Федерации, что влияет на качество связи оккупантов.
Украинские военные преимущественно используют Starlink, чьи антенны легко спрятать. В свою очередь россияне испытывают трудности с маскировкой, утверждает специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, сначала ВС РФ применяли на фронте спутниковый интернет "Ямал" и "Экспресс". Однако украинская разведка быстро находила и уничтожала их габаритные спутниковые антенны, требующие отрытой местности низко к горизонту.
Позже россияне перешли на WiFi-мосты, которые также требуют прямой видимости на вторую точку связи. Оккупантам приходиться поднимать антенны высоко, в результате пилоты ВСУ все равно выявляют их и уничтожают.
"В итоге наши FPV настолько все выносят, что противнику сейчас приходиться тянуть полевку и по ней передавать данные через ADSL, QDSL модемы. При такой системе связи о высоких скоростях уже нельзя говорить", — заключил "Флэш".
Напомним, россияне закупают оборудование для доступа к спутниковому интернету от компании SpaceX вместе с "серыми" аккаунтами. Отследить и заблокировать их довольно трудно.
Также сообщалось, что в РФ есть магазины, продающих оборудование Starlink. Перекупщики привозят терминалы из США и ОАЭ, а потом они оказываются в руках российских военных в Украине.