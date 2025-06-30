Удар по супутниковому інтернету ЗС РФ: як українські БПЛА знищують зв'язок ворога (фото)

Сили оборони України активно вражають антени Збройних сил Російської Федерації, що впливає на якість зв'язку окупантів.

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Українські військові переважно використовують Starlink, чиї антени легко заховати. Зі свого боку росіяни зазнають труднощів із маскуванням, стверджує фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

За словами експерта, спочатку ЗС РФ застосовували на фронті супутниковий інтернет "Ямал" і "Експрес". Однак українська розвідка швидко знаходила і знищувала їхні габаритні супутникові антени, які потребують відритої місцевості низько до горизонту.

Антена ЗС РФ Фото: Сергій Флеш/ Telegram Антена ЗС РФ Антена ЗС РФ Фото: Сергій Флеш/ Telegram Антена ЗС РФ Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Пізніше росіяни перейшли на WiFi-мости, які також вимагають прямої видимості на другу точку зв'язку. Окупантам доводиться піднімати антени високо, в результаті пілоти ЗСУ все одно виявляють їх і знищують.

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"У підсумку наші FPV настільки все виносять, що противнику зараз доводиться тягнути полівку і по ній передавати дані через ADSL, QDSL модеми. За такої системи зв'язку про високі швидкості вже не можна говорити", — підсумував "Флеш".

Нагадаємо, росіяни закуповують обладнання для доступу до супутникового інтернету від компанії SpaceX разом із "сірими" акаунтами. Відстежити та заблокувати їх досить важко.

Також повідомлялося, що в РФ є магазини, які продають обладнання Starlink. Перекупники привозять термінали зі США та ОАЕ, а потім вони опиняються в руках російських військових в Україні.