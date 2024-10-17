ЗС РФ просуваються завдяки незаконним системам Starlink: чи можна обірвати зв'язок

Росіяни масово закуповують обладнання для доступу до супутникового інтернету від компанії SpaceX разом із "сірими" акаунтами. На жаль, відстежити і заблокувати їх доволі важко.

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Термінали супутникового інтернету Starlink, незаконно отримані, допомагають російським військам ефективніше вести бойові дії на території України. Фокус спробував розібратися, як можна їм завадити, щоб позбавити окупантів переваги на війні.

Каталізатор штурмів: як Starlink підсилив ЗС РФ

Система Starlink значно допомогла Силам оборони України на початку повномасштабного вторгнення, адже дозволила швидко передавати інформацію і координувати підрозділи. Довгий час росіяни обмінювалися даними переважно радіозв’язком, і це виходило значно повільніше. За даними видання The Washinghton Post, з недавніх пір окупанти користуються великою кількістю терміналів Starlink, завдяки чому краще проводять штурми, запускають більше дронів і точніше атакують артилерією.

За словами українських військових, саме поширення такого обладнання стало однією з ключових причин просування російських військ на Донбасі, зокрема в районі Вугледара і на Покровському напрямку. Компанія SpaceX, яка створила Starlink, офіційно не дозволяє росіянам не тільки використовувати, а й купувати термінали зв`язку, відомо, що на території Росії цей супутниковий інтернет просто не працює, мало того, акаунти не активуються. Втім, це не заважає підприємцям з РФ закуповувати обладнання у сусідніх країнах, а потім передавати його окупаційним військам у зону бойових дій, де воно цілком собі забезпечує доступ до Інтернету.

Система Starlink значно допомогла Силам оборони України на початку повномасштабного вторгнення

Звідки Starlink у ЗС РФ

Ще напочатку 2024 року керівник проєкту "Народний Starlink" і колишній радник Командувача військ зв’язку і кібербезпеки України Володимир Степанець в інтерв'ю виданню Mind зазначав, що замовити Starlink можна на офіційному сайті з будь-якої країни, де дозволений продаж, а потім домовитися про доставлення із стороннім перевізником. Зокрема, у Росію термінали можуть доволі швидко переганяти із сусідніх Грузії, Латвії, Естонії, Фінляндії, та й з інших країн Європи через посередників. Крім дистриб'юторів, є також багато фірм, що перепродають обладнання із націнкою.

Приблизно у липні 2024 року стало відомо про масове відкриття у Росії магазинів, які торгують саме терміналами Starlink, за пів року таких з’явилося близько 20. За той же період вартість товару знизилася, і його почали активно продавати оптом. Термінал Starlink на той момент можна було купити у РФ за 85-150 тисяч рублів (986-1740 доларів США) поштучно або за 75 тисяч рублів (870 доларів), якщо брати 10 і більше одиниць. Один із продавців зазначив, що перекупники привозять обладнання в РФ зі США та ОАЕ.

Деякі військовослужбовці ЗС РФ хвалилися, що вже використовують на фронті нові супутникові термінали Starlink Mini від компанії SpaceX. За повідомленнями у профільних Telegram-каналах, вони обходяться у 130 тисяч рублів (приблизно 1500 доларів США) разом з акаунтами.

Заблокувати роботу Starlink на підконтрольних ЗС РФ територіях важко, адже лінія фронту постійно змінюється

Як боротися зі Starlink у ЗС РФ

SpaceX заявляла, що може дезактивувати термінали, які використовуються несанкціонованими користувачами, і уряди України та США у цьому зацікавлені. Мабуть, це найнадійніший спосіб позбавити росіян доступу до супутникового інтернету на полі бою, адже після блокування вони вже навряд чи зможуть увійти до мережі, не використовуючи складні маніпуляції із програмним забезпеченням.

Але на практиці доволі важко вирахувати такі акаунти, адже їх реєструють не на росіян. Для активації терміналу потрібен іноземний номер телефону, адреса електронної пошти та банківський рахунок для сплати щомісячної абонентської плати. Достатньо знайти людину за кордоном, яка за певну плату згодиться створити такий акаунт, використавши свої дані. Заблокувати роботу Starlink тільки на підконтрольних ЗС РФ територіях теж важко, адже лінія фронту постійно змінюється і є ризик завадити українським військам.

У 2023 році український фахівець з військових технологій Сергій Бескрестнов шляхом експериментів визначив, що класичні методи радіоелектронної боротьби не можуть обірвати зв’язок Starlink, але можна придушити сигнали GPS, необхідні для синхронізації термінала із супутником, у такому випадку обладнання не може зареєструватися у мережі або ж втрачає швидкість.

Зараз такий метод теж не ефективний, адже коли виявилося, що росіяни придушують GPS засобами РЕБ, то у компанії SpaceX знайшли спосіб розв'язання проблеми. Компанія додала терміналам можливість визначати своє реальне розташування за власними супутниками. Наразі військові можуть доволі просто вимкнути прив’язку до GPS у налаштуваннях.

Сергій Герасимюк, засновник підприємства "Антидрон Україна", що виробляє засоби РЕБ, нещодавно розповів Фокусу, що для придушення зв’язку Starlink із землі на ринку вже є відповідні компоненти, але потужність модулів складає всього 5 Вт при ціні близько 3000 доларів. Це обмежує як купівельну спроможність, так і ефективність таких засобів.

"Таке вже використовував ворог, зокрема на Харківському напрямку, коли у наших військ на лінії зіткнення зникав сигнал Starlink", – зазначив він.

Теоретично, супутники Starlink можна заглушити із землі, обірвавши зв’язок. Як пояснював Сергій Бескрестнов, для цього антену РЕБ потрібно спрямувати на супутник і створити потужніший сигнал. Це просто зробити, коли космічний апарат висить на одному місці відносно Землі, а його частоти відомі, але складніше, коли він рухається по орбіті, і потрібно постійно "цілитися".

РФ має два комплекси радіоелектронної боротьби, які можуть придушувати супутники – "Красуха-4" і та "Тирада-2С". Технічно росіяни можуть придушити приймач будь-якого супутника, у якого приймальна антена дивиться на землю, але у випадку Starlink заважає велика кількість таких апаратів у небі. Щоб придушити всю систему, потрібно зібрати в одному місці десятки комплексів РЕБ, які мають злагоджено діяти по цілях. Зв'язати системи в одну мережу покликаний російський комплекс "Палантин", але доки не було інформації, чи вдалося окупантам це зробити.

Машина системи РЕБ "Красуха-4" Фото: Мiноборони РФ Російський комплекс РЕБ "Палантин" Фото: РИА Новости

Дещо подібне вже мають і американці. У липні Bloomberg повідомила, що Космічні сили США планують до кінця 2024 року розгорнути 24 комплекси РЕБ, які зможуть придушувати зв’язок Росії та Китаю, тимчасово виводячи з ладу космічні супутники, не знищуючи їх при цьому. Однак сумнівно, щоб такі засоби вони використовували проти власної системи Starlink.

Залишається ще фізичне знищення обладнання. Відомо, що антени Starlink і під’єднані до них роутери Wi-Fi випромінюють сигнали у різні боки. Їх можна зафіксувати засобами радіоелектронної розвідки на відстані в кілька кілометрів, а потім завдати ударів по позиції супротивника, де вони розташовані, артилерією, скидами з дронів, FPV-коптерами, чи іншими видами озброєння. Військові вже давно запобігають цьому, екрануючи обладнання металом або закопуючи його у землю.

Помітити ворожі засоби Starlink можна і візуально, наприклад, під час аеророзвідки за допомогою безпілотників. Термальні камери і тепловізійні приціли дозволяють помітити антени зі значної відстані, адже вони нагріваються під час роботи. Військові з обох боків можуть зменшити тепловий слід, використовуючи спеціальні чохли, але ж не у всіх вони є.

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