ВС РФ продвигаются благодаря незаконным системам Starlink: можно ли оборвать связь

Россияне массово закупают оборудование для доступа к спутниковому интернету от компании SpaceX вместе с "серыми" аккаунтами. К сожалению, отследить и заблокировать их довольно трудно.

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Терминалы спутникового интернета Starlink, незаконно полученные, помогают российским войскам эффективнее вести боевые действия на территории Украины. Фокус попытался разобраться, как можно им помешать, чтобы лишить оккупантов преимущества на войне.

Катализатор штурмов: как Starlink усилил ВС РФ

Система Starlink значительно помогла Силам обороны Украины в начале полномасштабного вторжения, ведь позволила быстро передавать информацию и координировать подразделения. Долгое время россияне обменивались данными преимущественно радиосвязью, и это получалось значительно медленнее. По данным издания The Washinghton Post, с недавних пор оккупанты пользуются большим количеством терминалов Starlink, благодаря чему лучше проводят штурмы, запускают больше дронов и точнее атакуют артиллерией.

По словам украинских военных, именно распространение такого оборудования стало одной из ключевых причин продвижения российских войск на Донбассе, в частности в районе Угледара и на Покровском направлении. Компания SpaceX, которая создала Starlink, официально не разрешает россиянам не только использовать, но и покупать терминалы связи, известно, что на территории России этот спутниковый интернет просто не работает, мало того, аккаунты не активируются. Впрочем, это не мешает предпринимателям из РФ закупать оборудование в соседних странах, а затем передавать его оккупационным войскам в зону боевых действий, где оно вполне себе обеспечивает доступ к Интернету.

Система Starlink значительно помогла Силам обороны Украины в начале полномасштабного вторжения

Откуда Starlink у ВС РФ

Еще в начале 2024 года руководитель проекта "Народный Starlink" и бывший советник Командующего войсками связи и кибербезопасности Украины Владимир Степанец в интервью изданию Mind отмечал, что заказать Starlink можно на официальном сайте из любой страны, где разрешена продажа, а затем договориться о доставке со сторонним перевозчиком. В частности, в Россию терминалы могут довольно быстро перегонять из соседних Грузии, Латвии, Эстонии, Финляндии, да и из других стран Европы через посредников. Кроме дистрибьюторов, есть также много фирм, перепродающих оборудование с наценкой.

Примерно в июле 2024 года стало известно о массовом открытии в России магазинов, торгующих именно терминалами Starlink, за полгода таких появилось около 20. За тот же период стоимость товара снизилась, и его начали активно продавать оптом. Терминал Starlink на тот момент можно было купить в РФ за 85-150 тысяч рублей (986-1740 долларов США) поштучно или за 75 тысяч рублей (870 долларов), если брать 10 и более единиц. Один из продавцов отметил, что перекупщики привозят оборудование в РФ из США и ОАЭ.

Некоторые военнослужащие ВС РФ хвастались, что уже используют на фронте новые спутниковые терминалы Starlink Mini от компании SpaceX. По сообщениям в профильных Telegram-каналах, они обходятся в 130 тысяч рублей (примерно 1500 долларов США) вместе с аккаунтами.

Заблокировать работу Starlink на подконтрольных ВС РФ территориях трудно, ведь линия фронта постоянно меняется

Как бороться со Starlink в ВС РФ

SpaceX заявляла, что может дезактивировать терминалы, используемые несанкционированными пользователями, и правительства Украины и США в этом заинтересованы. Пожалуй, это самый надежный способ лишить россиян доступа к спутниковому интернету на поле боя, ведь после блокировки они уже вряд ли смогут войти в сеть, не используя сложные манипуляции с программным обеспечением.

Но на практике довольно трудно вычислить такие аккаунты, ведь их регистрируют не на россиян. Для активации терминала нужен иностранный номер телефона, адрес электронной почты и банковский счет для оплаты ежемесячной абонентской платы. Достаточно найти человека за границей, который за определенную плату согласится создать такой аккаунт, использовав свои данные. Заблокировать работу Starlink только на подконтрольных ВС РФ территориях тоже трудно, ведь линия фронта постоянно меняется и есть риск помешать украинским войскам.

В 2023 году украинский специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов путем экспериментов определил, что классические методы радиоэлектронной борьбы не могут оборвать связь Starlink, но можно подавить сигналы GPS, необходимые для синхронизации терминала со спутником, в таком случае оборудование не может зарегистрироваться в сети или теряет скорость.

Сейчас такой метод тоже не эффективен, ведь когда оказалось, что россияне подавляют GPS средствами РЭБ, то в компании SpaceX нашли способ решения проблемы. Компания добавила терминалам возможность определять свое реальное расположение по собственным спутникам. Сейчас военные могут довольно просто выключить привязку к GPS в настройках.

Сергей Герасимюк, основатель предприятия "Антидрон Украина", производящего средства РЭБ, недавно рассказал Фокусу, что для подавления связи Starlink с земли на рынке уже есть соответствующие компоненты, но мощность модулей составляет всего 5 Вт при цене около 3000 долларов. Это ограничивает как покупательную способность, так и эффективность таких средств.

"Такое уже использовал враг, в частности на Харьковском направлении, когда у наших войск на линии соприкосновения исчезал сигнал Starlink", — отметил он.

Теоретически, спутники Starlink можно заглушить с земли, оборвав связь. Как объяснял Сергей Бескрестнов, для этого антенну РЭБ нужно направить на спутник и создать более мощный сигнал. Это просто сделать, когда космический аппарат висит на одном месте относительно Земли, а его частоты известны, но сложнее, когда он движется по орбите, и нужно постоянно "целиться".

РФ имеет два комплекса радиоэлектронной борьбы, которые могут подавлять спутники — "Красуха-4" и и "Тирада-2С". Технически россияне могут подавить приемник любого спутника, у которого приемная антенна смотрит на землю, но в случае Starlink мешает большое количество таких аппаратов в небе. Чтобы подавить всю систему, нужно собрать в одном месте десятки комплексов РЭБ, которые должны слаженно действовать по целям. Связать системы в одну сеть призван российский комплекс "Палантин", но пока не было информации, удалось ли оккупантам это сделать.

Машина системы РЭБ "Красуха-4" Фото: Минобороны РФ Российский комплекс РЭБ "Палантин" Фото: РИА Новости

Нечто подобное уже имеют и американцы. В июле Bloomberg сообщила, что Космические силы США планируют до конца 2024 года развернуть 24 комплекса РЭБ, которые смогут подавлять связь России и Китая, временно выводя из строя космические спутники, не уничтожая их при этом. Однако сомнительно, чтобы такие средства они использовали против собственной системы Starlink.

Остается еще физическое уничтожение оборудования. Известно, что антенны Starlink и подключенные к ним роутеры Wi-Fi излучают сигналы в разные стороны. Их можно зафиксировать средствами радиоэлектронной разведки на расстоянии в несколько километров, а затем нанести удары по позиции противника, где они расположены, артиллерией, сбросами с дронов, FPV-коптерами или другими видами вооружения. Военные уже давно предотвращают это, экранируя оборудование металлом или закапывая его в землю.

Заметить вражеские средства Starlink можно и визуально, например, во время аэроразведки с помощью беспилотников. Термальные камеры и тепловизионные прицелы позволяют заметить антенны со значительного расстояния, ведь они нагреваются во время работы. Военные с обеих сторон могут уменьшить тепловой след, используя специальные чехлы, но не у всех они есть.

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